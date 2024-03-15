Игорь Акинфеев раскрыл, в какой период получал от игры в футбол больше всего удовольствия

Игорь Акинфеев рассказал, какой период в его карьере был "точкой наивысшего комфорта"

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своими самыми запоминающимися моментами в карьере и назвал период, когда получал наибольшее удовольствие от игры.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен сообщил, что больше всего удовольствия от игры он получил в составе сборной России, которая выступала под руководством Гуса Хиддинка на Евро-2008.

Акинфеев признал, что работа с Хиддинком принесла ему не только новый футбольный менталитет, но и позволила почувствовать комфорт на поле. Он отметил, что сборная России в тот период имела превосходную игру и формировала замечательную атмосферу в команде.

"Сборная Хиддинка. Это была точка наивысшего комфорта. Гус принёс менталитет, но я об этом уже много раз говорил. Та сборная и по игре, и по атмосфере была великолепна", — сказал Акинфеев в разговоре с "Чемпионатом".

Также игрок выразил сожаление о том, что сборная не смогла отправиться на Чемпионат мира.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и представляет клуб с 2003 года. За время своей карьеры он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. Он также внёс вклад в историю российского футбола, став победителем Кубка УЕФА в 2005 году.