Игорь Акинфеев раскрыл, в какой период получал от игры в футбол больше всего удовольствия

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своими самыми запоминающимися моментами в карьере и назвал период, когда получал наибольшее удовольствие от игры.
Спортсмен сообщил, что больше всего удовольствия от игры он получил в составе сборной России, которая выступала под руководством Гуса Хиддинка на Евро-2008.
Акинфеев признал, что работа с Хиддинком принесла ему не только новый футбольный менталитет, но и позволила почувствовать комфорт на поле. Он отметил, что сборная России в тот период имела превосходную игру и формировала замечательную атмосферу в команде.
"Сборная Хиддинка. Это была точка наивысшего комфорта. Гус принёс менталитет, но я об этом уже много раз говорил. Та сборная и по игре, и по атмосфере была великолепна", — сказал Акинфеев в разговоре с "Чемпионатом".
Также игрок выразил сожаление о том, что сборная не смогла отправиться на Чемпионат мира.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и представляет клуб с 2003 года. За время своей карьеры он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. Он также внёс вклад в историю российского футбола, став победителем Кубка УЕФА в 2005 году.
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