Как правильно подобрать питание для разных типов телосложения, чтобы получить хороший результат

Как подобрать питание для похудения и наращивания мышц

2:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

К сожалению, универсальные диеты не всегда эффективны. Соблюдая все рекомендации врачей — диетологов, одни посетители тренажерных залов быстро приобретают красивый рельеф, в то время как другие годами качаются и не могут добиться видимого результата. Все зависит от типа телосложения, который обязательно следует учитывать при составлении рациона.

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Питание для эктоморфов

Эктоморфы — это худые люди с низкой массой тела и ускоренным метаболизмом. У них, как правило, небольшое количество подкожного жира, и набрать мышечную массу очень сложно.

Главное правило эктоморфа — забыть о перекусах. Равные по калорийности приемы пищи должны быть не более 5 раз в день. Пропускать приемы пищи и снижать калорийность рациона эктоморфу строго запрещено!

Питание для эндоморфов

Эндоморфы — это люди, которые от природы сильно склонны к полноте. Они легко набирают жировые отложения, но с трудом — мышечную массу. Даже регулярные интенсивные тренировки не позволяют им выглядеть неровными. Только строгая диета позволяет эндоморфам добиться красивого спортивного тела.

Любая быстроусвояемая пища должна стать табу для эндоморфа. Чтобы ускорить обмен веществ, эндоморфы должны питаться чаще: 5 — 7 раз в день, но небольшими порциями. Оптимальная калорийность перед тренировкой: 200 калорий для женщин и 300 калорий для мужчин.

Питание для мезоморфов

Мезоморфы — это люди с наиболее эффективным метаболизмом. При малоподвижном образе жизни они легко набирают лишний вес, но как только оказываются в тренажерном зале, килограммы начинают таять на глазах, а фигура становится подтянутой и рельефной.

Все, что нужно мезоморфу для создания красивой фигуры — это не превышать потребление калорий и регулярно заниматься спортом. Для них идеально 5-разовое питание, при котором 3 приема пищи являются основными, а 2 — легкими закусками.

Если вы правильно определите свой тип телосложения и будете придерживаться правильного питания, которое ему соответствует, то сможете достаточно быстро прийти к нужной вам физической форме.