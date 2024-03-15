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Гимнастика от головной боли, которая займет у вас всего 10 минут в день

Доктор Шишонин рассказал, как лечить головную боль гимнастикой

1:34
Спорт

Чтобы забыть, что такое головная боль, достаточно просто сделать три не сложных упражнения. Для этого вам не понадобится ни снаряжение, ни тренажеры, только 10 минут вашего времени. Доктор Александр Шишонин рассказал сайту aif.ru, что боли в голове, даже раз в неделю, это не норма. Поэтому он предложил небольшую гимнастику, которая поможет с ней справиться. Главное помните, что при болях в голове категорически запрещается пить алкогольные напитки, потому что это может усилить приток крови к голове.

Доктор Шишонин рассказал, как лечить головную боль гимнастикой
Фото: unsplash.com by kosal ley kosal is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. "Рамка"

Это упражнение поможет стимулировать снижение притока крови к голове.

  • Надавливайте правой рукой на левое плечо.
  • Отверните голову в правую сторону, попробуйте достать до плеча.
  • Найдите точку, где мышцы с левой стороны шеи напряжены больше всего и помассируйте ее, доходя до ключицы
  • Осторожно опустите руки и повторите на другую сторону.

2. "Метроном"

  • Встаньте прямо, смотря вперед.
  • Сделайте наклон головы в правую сторону.
  • Потяните левую руку вниз, параллельно туловищу.
  • Досчитайте до 10. Поменяйте сторону.

3. "Взгляд в небо"

  • Максимально сильно поверните голову в правую сторону.
  • Потяните подбородок к потолку, но не запрокидывайте голову.
  • Сделайте то же самое на левую сторону.
  • Помассируйте шею сзади, направляя движения сверху вниз.

Не забывайте делать эти упражнения по 10 раз на каждую сторону, тогда вы забудете о головных болях.

Упражнения от головной боли напряжения. Лечение головной боли без таблеток
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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