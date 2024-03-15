Российская биатлонистка заявила, что руководители IBU должны допустить россиян и белорусов до участия в их соревнованиях

Зайцева призвала руководителей IBU допустить россиян к соревнованиям

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Ольга Зайцева, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, призвала Международный союз биатлонистов разрешить участвовать в их соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.

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Напомним, что IBU в 2022 году решили отстранить россиян и белорусов от участия из-за конфликта с Украиной. Руководители не допускают присутствие этих стран даже под нейтральным флагом, хотя МОК дал такое право.

Ольга Зайцева надеется, что Запад одумается и разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх. Но она заметила, что такого может и не произойти. Биатлонистка заявила, что спортсменам стоит "крепиться, мужаться" и не прекращать заниматься своим делом в России. Тем более что в нашей стране достаточно много возможностей: множество соревнований, различные кружки и секции.

Зайцева отметила, что российские спортсмены всегда будут сильными. И когда их допустят до международных соревнований, они, несомненно, победят.