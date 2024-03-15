РФ нужен честный спорт: блогер "Голос Мордора" высказался о предательстве, которое требуют совершить от российских спортсменов

Блогер "Голос Мордора" считает, что России следует выбирать честные международные соревнования и создавать собственные

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российским спортсменам разрешат принять участие в Олимпийских играх только при условии, что они осудят военную операцию на Украине. Это требование фактически заставляет их совершить предательство, даже если только вербально. В РФ могут обойтись без Олимпийских игр, главное — поддерживать своих атлетов. О том, что нужно для реализации этого, рассказал Telegram-каналу Телеканала "360" автор Telegram-канала "Голос Мордора".

Фото: http://en.kremlin.ru/events/president/news/67715 by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он подчеркнул, что политика стала приоритетом над спортом, что привело к упадку не только олимпийского движения, но и многих спортивных федераций.

При этом Израиль, несмотря на события в Газе, может участвовать в играх под своим флагом без каких-либо претензий. Вопрос о том, как развивать российский спорт, остаётся открытым. Надежда на то, что санкции будут сняты через несколько лет, кажется маловероятной.

СССР не участвовал в Олимпийских играх в течение длительного времени, но спорт оставался массовым и развитым. России следует выбирать честные международные соревнования и создавать собственные, заключил эксперт.