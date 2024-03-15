Российским спортсменам разрешат принять участие в Олимпийских играх только при условии, что они осудят военную операцию на Украине. Это требование фактически заставляет их совершить предательство, даже если только вербально. В РФ могут обойтись без Олимпийских игр, главное — поддерживать своих атлетов. О том, что нужно для реализации этого, рассказал Telegram-каналу Телеканала "360" автор Telegram-канала "Голос Мордора".
Он подчеркнул, что политика стала приоритетом над спортом, что привело к упадку не только олимпийского движения, но и многих спортивных федераций.
При этом Израиль, несмотря на события в Газе, может участвовать в играх под своим флагом без каких-либо претензий. Вопрос о том, как развивать российский спорт, остаётся открытым. Надежда на то, что санкции будут сняты через несколько лет, кажется маловероятной.
СССР не участвовал в Олимпийских играх в течение длительного времени, но спорт оставался массовым и развитым. России следует выбирать честные международные соревнования и создавать собственные, заключил эксперт.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.