Александра Трусова сказала, какая медаль для неё является самой ценной

19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей самой ценной медали в своей спортивной карьере.
Для спортсменки такой наградой, по её словам, стала серебряная медаль, выигранная на Олимпийских играх 2022 года в одиночном катании.
Трусова подчеркнула, что олимпийская медаль имеет особое значение для неё.
"Самая ценная медаль? Олимпийская, наверное", — сказала Трусова во время паблик-тока издания "Чемпионат".
Фигуристка также отметила, что на Олимпийских играх не испытывала волнения во время выступлений, в отличие от предыдущих соревнований.
В своей карьере Трусова также завоевала золото на Чемпионате России 2022 года, два золота на юниорских Чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах, а также бронзу на взрослом Чемпионате мира 2021 года. На последнем соревновании — пятом этапе Гран-при России в Самаре в ноябре 2022 года, Трусова заняла второе место.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.