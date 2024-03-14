Александра Трусова сказала, какая медаль для неё является самой ценной

Фигуристка Трусова назвала самую важную медаль из тех, которые она уже успела получить

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей самой ценной медали в своей спортивной карьере.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для спортсменки такой наградой, по её словам, стала серебряная медаль, выигранная на Олимпийских играх 2022 года в одиночном катании.

Трусова подчеркнула, что олимпийская медаль имеет особое значение для неё.

"Самая ценная медаль? Олимпийская, наверное", — сказала Трусова во время паблик-тока издания "Чемпионат".

Фигуристка также отметила, что на Олимпийских играх не испытывала волнения во время выступлений, в отличие от предыдущих соревнований.

В своей карьере Трусова также завоевала золото на Чемпионате России 2022 года, два золота на юниорских Чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах, а также бронзу на взрослом Чемпионате мира 2021 года. На последнем соревновании — пятом этапе Гран-при России в Самаре в ноябре 2022 года, Трусова заняла второе место.