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Александра Трусова сказала, какая медаль для неё является самой ценной

Фигуристка Трусова назвала самую важную медаль из тех, которые она уже успела получить

1:06
Спорт

19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей самой ценной медали в своей спортивной карьере.

Фигуристка Трусова назвала самую важную медаль из тех, которые она уже успела получить
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для спортсменки такой наградой, по её словам, стала серебряная медаль, выигранная на Олимпийских играх 2022 года в одиночном катании.

Трусова подчеркнула, что олимпийская медаль имеет особое значение для неё.

"Самая ценная медаль? Олимпийская, наверное", — сказала Трусова во время паблик-тока издания "Чемпионат".

Фигуристка также отметила, что на Олимпийских играх не испытывала волнения во время выступлений, в отличие от предыдущих соревнований.

В своей карьере Трусова также завоевала золото на Чемпионате России 2022 года, два золота на юниорских Чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах, а также бронзу на взрослом Чемпионате мира 2021 года. На последнем соревновании — пятом этапе Гран-при России в Самаре в ноябре 2022 года, Трусова заняла второе место.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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