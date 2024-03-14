Футболист Масалитин оценил арест Промеса с точки зрения нынешнего положения "Спартака"

Футболист Масалитин считает, что задержание Промеса не идёт на пользу "Спартаку"

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист московского футбольного клуба "Спартак" Валерий Масалитин выразил своё мнение относительно ареста футболиста Квинси Промеса, выступающего за "красно-белых".

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Заявив, что это событие не приносит команде положительных эмоций, Масалитин подчеркнул, что Промес был важным лидером для команды. Новость о его аресте и дальнейшие развития событий явно негативно влияют на образ "Спартака", пишет Газета.Ru.

"Конечно, хороших эмоций это не добавляет. Говорили, что он задержан по одному делу, теперь выяснилось, что он задержан по запросу Нидерландов. Это все не в пользу "Спартака". Промес был лидером команды. Все эти новости не в пользу "Спартака", — сказал Масалитин.

Промес был арестован 13 марта в ОАЭ по запросу прокуратуры Амстердама, после пребывания под домашним арестом.

Ранее, 14 февраля, суд в Амстердаме приговорил футболиста к шести годам тюрьмы по обвинению в контрабанде кокаина. Он также имеет 1,5 года тюремного срока за нападение ножом на своего двоюродного брата.

Эти события стали причиной международного розыска спортсмена, и Промеса задержали в ОАЭ по делу о дорожно-транспортном происшествии, когда он скрылся с места аварии с надеждой, что его поступок останется незамеченным. Однако при прохождении паспортного контроля для рейса в Россию, местная полиция задержала футболиста.