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Поза йоги для новичков, которая поможет укрепить ягодицы и заднюю сторону бедра

Простая поза йоги, укрепляющая ягодицы и заднюю поверхность бедра

1:24
Спорт

Поза моста в йоге укрепляет ягодицы и заднюю сторону бедра, растягивает грудные мышцы. Называется "урдхва дханурасана", что переводится как "поза направленного вверх лука".

Простая поза йоги, укрепляющая ягодицы и заднюю поверхность бедра
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

При выполнении этой позы важно избегать изгиба в пояснице и прекращать упражнение при появлении боли в спине. Движения при входе и выходе из асаны следует делать плавно, напоминает yogavedi.ru.

Эффекты позы моста:

  1. Прогиб спины помогает оздоровить позвоночник, увеличивает гибкость и укрепляет мышцы спины, помогая в борьбе со сутулостью.
  2. Урдхва дханурасана открывает грудную клетку, снимает напряжение, укрепляет запястья.
  3. Вариации позы моста могут использоваться для похудения, так как помогают сжигать лишний жир в области туловища и ног.
  4. Упражнение укрепляет мышцы ягодиц, рук, ног и живота, влияет на работу гипофиза и щитовидной железы, улучшает кровоснабжение внутренних органов.

Для выполнения позы моста (простого варианта): лягте на коврик, согните колени, положите стопы на пол на ширине бедер. Поднимите таз от пола, вытяните тело от плеч до коленей, сожмите ягодицы и надавите ладонями на пол. Задержитесь в этом положении на пять дыхательных циклов и опуститесь обратно.

Лучше выполнять упражнение в конце тренировки, когда мышцы разогреты.

Урдхва Дханурасана. Мост. Полу-мост
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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