Новый защитник московского ЦСКА Риванди рассказал, к чему никак не может привыкнуть в России

Новый игрок московского ЦСКА Риванди признался, что никак не может привыкнуть к холодам в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Новый футболист ЦСКА Амир Риванди поделился своими впечатлениями о процессе адаптации после перехода в российский клуб.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Иранец отметил, что для него является очень трудным привыкнуть к холодным погодным условиям в России. Риванди выразил надежду на скорейший приход более тёплых дней, которые помогут ему наконец адаптироваться к местному климату.

"Если говорить об адаптации к России, то здесь очень холодно. К этому очень сложно привыкнуть. Жду, когда будет потеплее, тогда станет попроще", — сказал Риванди в разговоре с "Чемпионатом".

Иранский спортсмен признался, что уже ранее видел снег, но все же ощущает затруднения в этом плане.

Перешедший в ЦСКА в феврале на полугодичную аренду, Риванди занимает позицию левого защитника. В настоящее время команда занимает четвёртое место в чемпионате России, набрав 32 очка после 20 туров. Разница в восьми очках отделяет её от лидирующего "Зенита".