Новый защитник московского ЦСКА Риванди рассказал, к чему никак не может привыкнуть в России

Новый футболист ЦСКА Амир Риванди поделился своими впечатлениями о процессе адаптации после перехода в российский клуб.
Иранец отметил, что для него является очень трудным привыкнуть к холодным погодным условиям в России. Риванди выразил надежду на скорейший приход более тёплых дней, которые помогут ему наконец адаптироваться к местному климату.
"Если говорить об адаптации к России, то здесь очень холодно. К этому очень сложно привыкнуть. Жду, когда будет потеплее, тогда станет попроще", — сказал Риванди в разговоре с "Чемпионатом".
Иранский спортсмен признался, что уже ранее видел снег, но все же ощущает затруднения в этом плане.
Перешедший в ЦСКА в феврале на полугодичную аренду, Риванди занимает позицию левого защитника. В настоящее время команда занимает четвёртое место в чемпионате России, набрав 32 очка после 20 туров. Разница в восьми очках отделяет её от лидирующего "Зенита".
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