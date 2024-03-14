В Нидерландах рассказали о своих ожиданиях по поводу Промеса на ближайшее время

В Нидерландах надеются на скорейшую экстрадицию Промеса из ОАЭ

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Прокуратура Нидерландов ожидает, что в ближайшее время произойдет экстрадиция нападающего московского клуба "Спартак" Квинси Промеса из ОАЭ.

Фото: Openverse by Дмитрий Голубович is licensed under CC BY-SA 3.0

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Амстердама Туши Эссед сообщил, что на данный момент нет конкретной информации о сроках процедуры экстрадиции, но ожидается, что она состоится в ближайшем будущем.

"На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры (экстрадиции), но мы ожидаем, что это произойдёт в ближайшее время", — сказал Эссед, слова которого приводит "РИА Новости Спорт".

Ранее появилась информация о задержании Промеса в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболисту предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и нападении с использованием ножа. Его общий срок заключения составляет 7,5 года.