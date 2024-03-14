В Нидерландах рассказали о своих ожиданиях по поводу Промеса на ближайшее время

Прокуратура Нидерландов ожидает, что в ближайшее время произойдет экстрадиция нападающего московского клуба "Спартак" Квинси Промеса из ОАЭ.
Пресс-секретарь отдела прокуратуры Амстердама Туши Эссед сообщил, что на данный момент нет конкретной информации о сроках процедуры экстрадиции, но ожидается, что она состоится в ближайшем будущем.
"На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры (экстрадиции), но мы ожидаем, что это произойдёт в ближайшее время", — сказал Эссед, слова которого приводит "РИА Новости Спорт".
Ранее появилась информация о задержании Промеса в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболисту предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и нападении с использованием ножа. Его общий срок заключения составляет 7,5 года.
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