4 упражнения с поролоновым валиком, которые избавят вас от боли в спине

Иногда из-за неприятных ощущений от боли в пояснице вы можете начать отчаянно искать старую грелку, спрятанную в шкафу, или записываться на массаж в последнюю минуту. А что если есть способ избавиться от боли быстрее и с большей пользой? Поролоновый валик может помочь ускорить восстановление и облегчить боль, независимо от того, вызвана она тренировкой или малоподвижным образом жизни.
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1. Накатывание и разгибание грудного отдела позвоночника.
Расположите поролоновый валик перпендикулярно позвоночнику вдоль нижней части лопаток. Поставьте бедра и ягодичные мышцы на пол, согнув колени и поставив ступни ровно. Поддержите голову за затылок, широко разведя локти.
Задействуйте пресс, поднимая таз к потолку, и медленно двигайте позвоночником вдоль валика, сосредоточившись на дыхании.
2. Накатывание на латы и заднюю вращательную манжету.
Расположите поролоновый валик перпендикулярно позвоночнику вдоль нижней части лопаток. Повернитесь так, чтобы правая сторона туловища оказалась на поролоновом валике. Уприте правый локоть в землю, а левую руку — поверх поролонового валика по мере необходимости для поддержки. Правая нога вытягивается, а левая согнута, левая ступня стоит на полу.
Слегка покачивайте валик справа налево, слегка наклоняясь назад и вперед, чтобы нащупать напряженные мышцы.
3. Перекатывание ягодичных мышц.
Расположите поролоновый валик перпендикулярно позвоночнику вдоль верхней части бедер и ягодичных мышц. Повернитесь так, чтобы правая ягодичная мышца оказалась на поролоновом валике, положив правую руку на пол для поддержки. Оба колена согнуты, ступни прижаты к полу.
Плавно двигайтесь вверх-вниз или из стороны в сторону в верхней части ягодиц и чуть выше задней поверхности таза.
4. Расширение грудной клетки.
Расположите валик так, чтобы он находился на одной линии с позвоночником, и лягте на валик так, чтобы поддерживать голову и бедра.
Прижмите ребра к валику и вытяните руки в стороны, согнув локти под углом 90 градусов. Остановитесь и сделайте 5 вдохов.
Двигайте руками вверх и вниз на любое количество оборотов, поднимая руки как можно выше (все также под углом), удерживая кисти и предплечья на земле.
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