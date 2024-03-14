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4 упражнения с поролоновым валиком, которые избавят вас от боли в спине

Лучшие упражнения для спины с поролоновым валиком

2:26
Спорт

Иногда из-за неприятных ощущений от боли в пояснице вы можете начать отчаянно искать старую грелку, спрятанную в шкафу, или записываться на массаж в последнюю минуту. А что если есть способ избавиться от боли быстрее и с большей пользой? Поролоновый валик может помочь ускорить восстановление и облегчить боль, независимо от того, вызвана она тренировкой или малоподвижным образом жизни.

Лучшие упражнения для спины с поролоновым валиком
Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

1. Накатывание и разгибание грудного отдела позвоночника.

  • Расположите поролоновый валик перпендикулярно позвоночнику вдоль нижней части лопаток. Поставьте бедра и ягодичные мышцы на пол, согнув колени и поставив ступни ровно. Поддержите голову за затылок, широко разведя локти.
  • Задействуйте пресс, поднимая таз к потолку, и медленно двигайте позвоночником вдоль валика, сосредоточившись на дыхании.

2. Накатывание на латы и заднюю вращательную манжету.

  • Расположите поролоновый валик перпендикулярно позвоночнику вдоль нижней части лопаток. Повернитесь так, чтобы правая сторона туловища оказалась на поролоновом валике. Уприте правый локоть в землю, а левую руку — поверх поролонового валика по мере необходимости для поддержки. Правая нога вытягивается, а левая согнута, левая ступня стоит на полу.
  • Слегка покачивайте валик справа налево, слегка наклоняясь назад и вперед, чтобы нащупать напряженные мышцы.

3. Перекатывание ягодичных мышц.

  • Расположите поролоновый валик перпендикулярно позвоночнику вдоль верхней части бедер и ягодичных мышц. Повернитесь так, чтобы правая ягодичная мышца оказалась на поролоновом валике, положив правую руку на пол для поддержки. Оба колена согнуты, ступни прижаты к полу.
  • Плавно двигайтесь вверх-вниз или из стороны в сторону в верхней части ягодиц и чуть выше задней поверхности таза.

4. Расширение грудной клетки.

  • Расположите валик так, чтобы он находился на одной линии с позвоночником, и лягте на валик так, чтобы поддерживать голову и бедра.
  • Прижмите ребра к валику и вытяните руки в стороны, согнув локти под углом 90 градусов. Остановитесь и сделайте 5 вдохов.
  • Двигайте руками вверх и вниз на любое количество оборотов, поднимая руки как можно выше (все также под углом), удерживая кисти и предплечья на земле.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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