Что вам нужно знать о вертикальном скручивании, и почему оно считается хорошим упражнением

Что такое вертикальное скручивание?

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Даже если термин "скручивание” для вас в новинку, само упражнение, вероятно, таковым не является. Поскольку заниматься вертикальным скручиванием так же просто, как ходить с тяжелым рюкзаком. Скорее всего, все мы в той или иной форме делали это упражнение, когда учились в школе. Скручивание даже не обязательно выполнять с рюкзаком — все, что увеличивает вес, работает.

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Скручивание — это малозатратный способ повысить частоту сердечных сокращений во время тренировки. Дополнительный вес помогает укрепить ваши кости, а также такие группы мышц, как икры, подколенные сухожилия, квадрицепсы, сердечник, верхнюю часть спины, плечи и даже ступни.

Вдохновлены попробовать скручивание? Вот как сделать это правильно.

Начинайте налегке.

Следите за тем, чтобы ваш утяжелитель был легким — не более трех — пяти процентов от веса вашего тела.

Сосредоточьтесь на правильной форме выполнения упражнения.

Сосредоточьтесь на том, чтобы удерживать вес тела над центром тяжести или на середине стопы, что означает, что вам нужно слегка наклонять туловище вперед, не сутулясь.