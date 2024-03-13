Министр спорта РФ озвучил свою позицию относительно участия российских атлетов на ОИ

Министр спорта России Олег Матыцин выразил свою точку зрения относительно участия России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Глава ведомства указал, что не следует игнорировать эти соревнования, а лучше сохранить диалог и возможность выступления спортсменов.
"Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях", — сказал Матыцин во время встречи с блогерами Ресурсного центра новых медиа.
Матыцин отметил, что спортсмены, успешно прошедшие квалификацию в различных дисциплинах, таких как борьба, дзюдо, тхэквондо и теннис, заслуживают право выступить на Олимпиаде.
Министр напомнил, что окончательное решение Международного олимпийского комитета будет принято на исполкоме 18-19 марта. В настоящий момент нет новых рекомендаций и правил, и спортсмены должны оставаться в ожидании.
Решение МОК, принятое в декабре 2023 года, позволяет российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но с ограничениями — их запрещено выступать в командных соревнованиях и использовать национальную символику.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.