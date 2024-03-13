Министр спорта РФ озвучил свою позицию относительно участия российских атлетов на ОИ

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Министр спорта РФ Матыцин призвал не бойкотировать Олимпиаду и не закрываться от неё

1:21
Спорт

Министр спорта России Олег Матыцин выразил свою точку зрения относительно участия России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Министр спорта РФ Матыцин призвал не бойкотировать Олимпиаду и не закрываться от неё
Фото: wikimedia.org by AntonSnop is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Глава ведомства указал, что не следует игнорировать эти соревнования, а лучше сохранить диалог и возможность выступления спортсменов.

"Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях", — сказал Матыцин во время встречи с блогерами Ресурсного центра новых медиа.

Матыцин отметил, что спортсмены, успешно прошедшие квалификацию в различных дисциплинах, таких как борьба, дзюдо, тхэквондо и теннис, заслуживают право выступить на Олимпиаде.

Министр напомнил, что окончательное решение Международного олимпийского комитета будет принято на исполкоме 18-19 марта. В настоящий момент нет новых рекомендаций и правил, и спортсмены должны оставаться в ожидании.

Решение МОК, принятое в декабре 2023 года, позволяет российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но с ограничениями — их запрещено выступать в командных соревнованиях и использовать национальную символику.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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