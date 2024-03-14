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Несколько советов, которые повысят вашу мотивацию к спорту и заставят встать с дивана

Как встать с дивана и приступить к тренировкам

1:57
Спорт

Зачастую, чтобы получить мотивацию к тренировкам, у вас должен быть четкий план, личные цели и поддержка новшеств в ваших упражнениях. Чтобы разработать режим тренировок, который подходит именно вам, учитывайте наши рекомендации, и не забудьте также включить дни отдыха!

Как встать с дивана и приступить к тренировкам
Фото: unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. С чего начать.

Поймите, что простые ежедневные прогулки могут укрепить ваши суставы и снизить уровень стресса. Достижение маленьких побед: стали больше ходить или быстрее, будет придавать сил и дальнейшую мотивацию.

2. Поставьте конкретные цели.

Люди, у которых есть цель, смогут лучше следовать своему режиму, чем те, кому важен только общий результат.

3. Начните с коротких тренировок.

Многие считают, что хорошая тренировка должна длиться 30 минут, а то и вовсе целый час. Поэтому им сложно приступить к тренировкам. Но на самом время не имеет значение. Даже 20-минутная тренировка может привести к хорошему результату.

4. Начните дома.

Вместо того чтобы ждать, пока у вас появится время записаться на индивидуальные занятия, начните с домашней тренировки для начинающих.

5. Добавьте упражнения в свой распорядок дня.

Один из простых способов включить больше физических упражнений в свою повседневную жизнь — это искать возможности подняться по лестнице или пройти несколько дополнительных шагов.

6. Пригласите друга присоединиться к вам.

Занятия с партнером могут сделать время, которое вы проводите за тренировками, более быстрым и приятным.

7. Не сравнивайте себя с другими.

Ставьте перед собой реалистичные цели и оценивайте свой прогресс только по своим собственным целям.

Эти советы по мотивации к тренировкам помогут вам встать с дивана, чтобы начать домашнюю тренировку или отправиться в тренажерный зал.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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