Отжимания на брусьях: как выполнить эффективное упражнение для формирования красивой груди и рук

Отжимания на брусьях также известны как наклоны. Существует множество различных вариаций наклонов, при этом наклоны на грудь и трицепсы являются одними из наиболее распространенных форм. Один вариант отжиманий от другого отличает положение и угол наклона тела. Во время выполнения упражнений на трицепс вы будете сохранять вертикальное положение тела во время упражнения, но при выполнении упражнений на грудь вы будете наклоняться вперед примерно на 30 градусов.
Наклоны на трицепс можно выполнять, используя столешницу, набор стульев или приподнятые скамейки, если у вас нет доступа к тренажеру captain's chair.
Отжимания для грудных мышц также можно выполнять на капитанском стуле или с использованием ранее упомянутых скамеек, стульев или столешниц. Основное отличие положения тела заключается в том, что при опускании тела на землю вы наклоняетесь вперед под углом 30 градусов, чтобы больше сосредоточиться на мышцах груди, а не столько на трицепсах.
Если вам станет легко выполнять это упражнение, то его можно и усложнить, добавив вес.
В целом, отжимания на брусьях — отличная тренировка, которую можно дополнить занятиями фитнесом. Они могут помочь вам добиться красивой формы груди и рук, если вы соблюдаете режим тренировок.
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