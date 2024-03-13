Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия заняла 10 место в списке стран по использованию искусственного интеллекта
Опасности интервального голодания для здоровья: особенности для людей с РПП и сахарным диабетом
Чем подкормить сливу весной?
В феврале вырос интерес москвичей к турецкой недвижимости
Жена Петросяна заявила, что рожала сама
ЛДПР выступает за корректировку условий кредитования
Эксперт рассказал о частых ошибках российских водителей при эксплуатации автомобилей
МИД России выразил надежду на изменение политики в Новой Зеландии
Историк Притчин: Шаги Армении против России отвлекают от внутренних проблем
Отжимания на брусьях: как выполнить эффективное упражнение для формирования красивой груди и рук

Как правильно выполнять отжимания на брусьях

2:04
Спорт

Отжимания на брусьях также известны как наклоны. Существует множество различных вариаций наклонов, при этом наклоны на грудь и трицепсы являются одними из наиболее распространенных форм. Один вариант отжиманий от другого отличает положение и угол наклона тела. Во время выполнения упражнений на трицепс вы будете сохранять вертикальное положение тела во время упражнения, но при выполнении упражнений на грудь вы будете наклоняться вперед примерно на 30 градусов.

Как правильно выполнять отжимания на брусьях
Фото: wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Наклоны на трицепс можно выполнять, используя столешницу, набор стульев или приподнятые скамейки, если у вас нет доступа к тренажеру captain's chair.

  • Начните с приседания.
  • Заберитесь на опорную станцию и возьмитесь за ручки.
  • Поднимите туловище вверх, выпрямив руки и оторвав ступни от земли. Вы можете держать ноги прямыми или согнуть в коленях и скрестить лодыжки.
  • Отведите плечи назад и приподнимите грудь. Не наклоняйтесь вперед. Это активирует больше мышц груди и отвлечет внимание от трицепсов, чего мы не хотим в этом упражнении.
  • Опускайтесь, сгибая руки в локтях, пока предплечье не окажется параллельно земле, и прижимайте руки к бокам. Это поможет вам контролировать движение.
  • Не опускайтесь ниже 90 градусов.
  • На этом этапе отжимайтесь, чтобы вернуться в исходное положение.

Отжимания для грудных мышц также можно выполнять на капитанском стуле или с использованием ранее упомянутых скамеек, стульев или столешниц. Основное отличие положения тела заключается в том, что при опускании тела на землю вы наклоняетесь вперед под углом 30 градусов, чтобы больше сосредоточиться на мышцах груди, а не столько на трицепсах.

Если вам станет легко выполнять это упражнение, то его можно и усложнить, добавив вес.

В целом, отжимания на брусьях — отличная тренировка, которую можно дополнить занятиями фитнесом. Они могут помочь вам добиться красивой формы груди и рук, если вы соблюдаете режим тренировок.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова Украина хочет втянуть Грузию в военный конфликт с Россией Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Чем подкормить сливу весной?
В феврале вырос интерес москвичей к турецкой недвижимости
Как правильно выполнять отжимания на брусьях
Жена Петросяна заявила, что рожала сама
ЛДПР выступает за корректировку условий кредитования
Эксперт рассказал о частых ошибках российских водителей при эксплуатации автомобилей
МИД России выразил надежду на изменение политики в Новой Зеландии
Историк Притчин: Шаги Армении против России отвлекают от внутренних проблем
Продюсер Евгений Болдин уверен, что Пугачеву простят после возвращения в Россию
Что нужно знать перед тем, как сделать свою первую татуировку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников