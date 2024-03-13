Несколько упражнения на растяжку, чтобы убрать напряжение в грудных мышцах и увеличить их подвижность

Растяжка для увеличения подвижности грудной клетки

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Упражнения на растяжку грудной клетки могут понадобиться всем. Ярым любителям спорта, которые много и часто тренируют верхнюю часть тела. Офисным работникам, которые проводят большую часть дня, сидя за компьютером. Эта растяжка поможет всем — и атлетам, и офисным работникам, и тем, кто помешан на телефоне, обрести столь необходимый баланс. Пробуя новые растяжки, двигайтесь только до той точки, где вы можете почувствовать растяжку. Эти движения не должны вызывать боли, поэтому не выходите за пределы своего диапазона движений.

Фото: wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Растяжка сидя в кресле.

Сцепите пальцы рук за головой.

Отводите локти назад до тех пор, пока не почувствуете растяжение всей грудной клетки.

Если вам трудно завести пальцы рук за голову — примите положение стойки ворот, с пальцами, направленными вверх, и локтем под углом 90 градусов. Это поможет.

Задержитесь примерно на 3-5 секунд. Стремитесь к 10 повторениям.

Растяжка груди одной рукой с вращением.

Вы можете делать это движение в перерывах между подходами к жиму лежа. Просто держите под рукой стул или скамейку для выполнения этого упражнения, когда решите заняться растяжкой.

Присядьте и возьмитесь за нижнюю часть стула с одной стороны.

Выпятите грудь и повернитесь в сторону от подлокотника, удерживающего кресло.

Задержитесь примерно на 3 — 5 секунд. Старайтесь выполнять по 10 повторений в каждую сторону.

Растяжка грудной клетки на четвереньках.

Джордано рекомендует это движение в качестве разминки или освежения перед тренировкой для груди.

Начните с положения на четвереньках.

Вытяните одну руку прямо в сторону

Прижмите плечо к полу, одновременно поворачиваясь в сторону от вытянутой руки. Убедитесь, что рука остается плоской и неподвижно лежит на полу.

Опускайтесь на удобную глубину.

Задержитесь на 3 — 5 секунд. Стремитесь к 10 повторениям.

Растяжка — скорпион.

Лягте плашмя на землю, вытянув руки на 90 градусов в стороны.

Поднимите одну ногу вверх и вращайте другой, пока ступня не коснется пола, создавая позу скорпиона.

Неподвижную ногу держите неподвижно, а руку с той же стороны прижмите к земле ладонью вниз.

Поддерживайте вращение другой рукой, слегка надавливая на пол, чтобы еще больше углубить растяжку.

Задержитесь на 3 — 5 секунд. Старайтесь выполнять по 10 повторений в каждую сторону.