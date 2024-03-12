Костомаров дал совет российским фигуристам, отстранённым от международных турниров

Олимпийский чемпион 2006 года и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров высказал свои мысли о том, что он мог бы посоветовать российским фигуристам, которые временно отстранены от международных соревнований.
В своем интервью журналистам "Чемпионата" спортсмен подчеркнул, что в таких условиях важно продолжать тренироваться, оставаться терпеливыми и надеяться на лучшее.
"Тренироваться, терпеть и надеяться на лучшее", — сказал Костомаров.
Ситуация с отстранением большинства российских спортсменов от международных турниров связана с конфликтом на Украине.
Международный олимпийский комитет (МОК) решил разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в статусе нейтральных спортсменов. При этом спортсмены должны выполнять определённые требования, чтобы получить лицензию на участие в соревнованиях.
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