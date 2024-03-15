Правила, которым нужно следовать, чтобы ваша спина была здоровой

Основные правила для здоровой спины

2:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы будете следовать этим правилам, вы никогда не узнаете, что такео больная спина.

Фото: wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Регулярно занимайтесь спортом. Физические упражнения имеют решающее значение для мышечной силы, а сильные мышцы спины помогают поддерживать позвоночник. Приседания у стены и подъемы ног полезны для спины, а многие позы йоги помогают сохранить мышцы спины сильными.

Держите спину прямо. Хорошая осанка помогает сохранить позвоночник здоровым, позволяя ему сохранять свою естественную форму и поддерживая кровоток. Неправильная осанка может вызвать нагрузку на позвоночник и ограничить кровоток.

Встаньте на колени, чтобы согнуться. Сгибание в талии оказывает давление на позвоночник — согните колени и опустите все тело, когда вам нужно согнуться, вместо того, чтобы сгибаться в талии.

Не поднимайте тяжелые предметы. Ваша спина не предназначена для подъема тяжелых предметов — используйте чемоданы на колесиках, ручные тележки или другие приспособления, предназначенные для переноски груза за вас.

Равномерно распределите нагрузку и держите ее рядом с телом. Не пытайтесь переносить тяжелый груз на одну сторону тела — это оказывает давление на позвонки — и не переносите ничего на расстоянии вытянутой руки. Если вам приходится нести груз, держите его по центру и близко к телу. Это касается и детей — не позволяйте им носить тяжелый рюкзак, перекинутый через одно плечо.

Когда вы сидите, держите спину прямо и поддерживайте верхнюю часть тела. Если вы держите спину прямо в положении сидя, она остается в правильном положении и снижает давление на позвонки.

Не стойте с прямыми ногами. Удержание коленей "мягкими”, а не выпрямленными, когда вы стоите, снижает нагрузку на позвоночник.

Лежа, держите ноги согнутыми. Согнутые ноги в положении лежа позволяют позвоночнику сохранять свою естественную форму. Лежа ровно (лицом вверх или ничком), вы вынуждаете позвоночник сгибаться или разгибаться и оказываете давление на межпозвоночные диски.

Занимайтесь спортом, особенно плаванием, бегом или ездой на велосипеде. Многие виды спорта обеспечивают хорошую тренировку, но не кажутся работой. Занимайтесь плаванием, бегом, ездой на велосипеде или другими видами спорта, которые заставляют ваше сердце биться быстрее, а мышцы двигаться.

Тренируйте мышцы позвоночника каждый день. Научите мышцы позвоночника поддерживать позвоночный столб — упражнения для поддержания их силы.