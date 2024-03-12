В WADA напомнили, что с российскими атлетами нужно "сохранять бдительность" перед Олимпиадой

Глава WADA заявил о необходимости тщательного тестирования россиян на допинг перед Олимпиадой

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька подчеркнул важность обеспечения надлежащего допинг-тестирования российских спортсменов перед Олимпийскими играми в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Глава WADA напомнил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участие в играх под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий. Банька подчеркнул, что все российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, подлежат надлежащему допинг-тестированию.

Международное агентство по тестированию и международные спортивные федерации продолжают осуществлять контрольные проверки в России, а также среди российских спортсменов, тренирующихся или выступающих за границей.

Российское антидопинговое агентство также активно проводит тестирование, а анализ проб выполняется в лабораториях, расположенных за пределами страны. Тем не менее, Банька призывает к осторожности и подчеркивает важность обеспечения должного допинг-контроля перед Олимпиадой в Париже.

"Несмотря на это и учитывая историю, WADA остается глубоко скептичным и обеспокоенным, когда речь заходит о России. Мы должны сохранять бдительность и сделать все возможное, чтобы обеспечить надлежащее тестирование перед Парижем", — сказал Банька, которого цитирует ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что все участники Олимпийских игр, независимо от их гражданства, должны подвергаться одинаковым антидопинговым проверкам и быть уверенными в честности соревнований. Банька подчеркнул, что защита прав и интересов спортсменов является важной задачей для всех.