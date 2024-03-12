Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Целлюлит: кто подвержен, причины, изменения образа жизни, процедуры для уменьшения
Экстремалы спасли товарища из лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии
Вышла бесплатная русская озвучка A Plague Tale: Innocence
Эксперты рассказали, какие автомобили пока не интересуют угонщиков
Эксперт Мингазова рассказала о нюансах страхования домашних животных и выборе агента
Интересные факты о фильме "Трактир на Пятницкой"
"Mash" назвал имя командира Ил-76, загоревшегося над Ивановской областью
РИА Новости: инаугурация президента России после выборов пройдёт 7 мая
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о заработке младшего брата
В WADA напомнили, что с российскими атлетами нужно "сохранять бдительность" перед Олимпиадой

Глава WADA заявил о необходимости тщательного тестирования россиян на допинг перед Олимпиадой

1:41
Спорт

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька подчеркнул важность обеспечения надлежащего допинг-тестирования российских спортсменов перед Олимпийскими играми в Париже.

Глава WADA заявил о необходимости тщательного тестирования россиян на допинг перед Олимпиадой
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Глава WADA напомнил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участие в играх под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий. Банька подчеркнул, что все российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, подлежат надлежащему допинг-тестированию.

Международное агентство по тестированию и международные спортивные федерации продолжают осуществлять контрольные проверки в России, а также среди российских спортсменов, тренирующихся или выступающих за границей.

Российское антидопинговое агентство также активно проводит тестирование, а анализ проб выполняется в лабораториях, расположенных за пределами страны. Тем не менее, Банька призывает к осторожности и подчеркивает важность обеспечения должного допинг-контроля перед Олимпиадой в Париже.

"Несмотря на это и учитывая историю, WADA остается глубоко скептичным и обеспокоенным, когда речь заходит о России. Мы должны сохранять бдительность и сделать все возможное, чтобы обеспечить надлежащее тестирование перед Парижем", — сказал Банька, которого цитирует ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что все участники Олимпийских игр, независимо от их гражданства, должны подвергаться одинаковым антидопинговым проверкам и быть уверенными в честности соревнований. Банька подчеркнул, что защита прав и интересов спортсменов является важной задачей для всех.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова Подбитые танки "Абрамс" становятся символом победы России в СВО Андрей Николаев Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Курский оперштаб выдал запрет на размещение фотографий и видеозаписей с военными и военной техникой
Как избавиться от фитофторы в теплице
Что делать с нуждающимся в помощи экзотическим животным, рассказал зоопсихолог Волков
MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot армией РФ
Курс евро снова достиг 100 рублей
Эксперты рассказали, чем опасен отказ от картофеля
Мошенники украли 4 миллионов рублей у жительницы из Хабаровска
Леонид Слуцкий призвал прикрыть лазейки для мигрантов
Маска с экстрактом водорослей и кератином, которая вернет повреждённые волосы к жизни
Поддержите организм весенними овощами и фруктами: секрет здоровья после холодов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников