Почему ежедневная растяжка — самая полезная привычка, которой вы можете посвятить себя

Какую пользу приносит ежедневная растяжка

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Растяжка — да, простые упражнения на сгибание и вытягивание рук, которые вы выполняли во время занятий в тренажерном зале, — не только поможет вам размяться, но и снимет ломоту в спине, снимет дневной стресс и даже улучшит ваш сон. Более того, каждый может воспользоваться этими преимуществами, независимо от того, занимаетесь ли вы регулярно растяжкой или годами не касались пальцев ног. Вот семь причин, по которым растяжка должна стать самым важным занятием.

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1. Вы зарядитесь энергией.

Всего несколько минут динамической растяжки, могут увеличить приток крови, дать толчок вашему мозгу и помочь вам избавиться от дневного спада.

2. Вы улучшите баланс.

Благодаря растяжке у вас будет больше шансов оставаться в вертикальном положении и случайно не упасть.

3. Вы улучшите диапазон своих движений.

Растяжка дает вам больший диапазон движений — а это то, что вам нужно в течение всего дня. Это то, что позволяет вам почесать труднодоступное место на лопатке, дотянуться до предмета на верхней полке и многое другое.

4. Вы будете лучше спать.

Помимо того, что растяжка помогает вам расслабиться, она может облегчить некоторые проблемы, которые, как правило, не дают нам спать по ночам.

5. Вы защитите свое здоровье.

Благодаря улучшению кровообращения растяжка может способствовать улучшению состояния кровеносных сосудов по всему телу, помогая снизить риск сердечных заболеваний.

6. Вы уменьшите боль.

Растяжка может облегчить боль, которую вы испытываете от слишком долгого сидения.

7. Вы будете чувствовать себя потрясающе!

Растяжка может органично войти в вашу оздоровительную программу. Даже если вы годами не занимались физической активностью ни минуты, вы можете с легкостью начать выполнять упражнения на растяжку и использовать ее для достижения некоторых из ваших самых важных целей в области здоровья.