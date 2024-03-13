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Упражнения, которые помогут избавиться от болей в позвоночнике и укрепить мышцы вокруг него

С помощью каких упражнений можно укрепить позвоночник

2:44
Спорт

Физические упражнения могут быть полезны для укрепления костей. В этом вам помогут любые упражнения с отягощениями, но в особенности, когда дело доходит до упражнений для укрепления позвоночника, вам стоит попробовать силовые тренировки. Вот несколько упражнений для укрепления вашего позвоночника:

С помощью каких упражнений можно укрепить позвоночник
Фото: wikimedia.org by Jonathanfv is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

1. Супергерой.

  • Лягте на живот, ноги заведите прямо за спину.
  • Согните руки, держа их на уровне плеч.
  • Держа руки согнутыми, одновременно поднимите ноги и верхнюю часть туловища вверх.
  • Задержитесь в таком положении на 3-5 секунд.
  • Вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.
  • Выполните 2-3 подхода.

2. Мостики для ягодичных мышц.

  • Напрягайте ягодицы, отрывая их от пола.
  • Продолжайте подниматься, пока ваше тело не примет прямую форму. Задержитесь в этом положении на 5 секунд.
  • Повторите 2-3 подхода по 10.

3. Модифицированное скручивание.

  • Лягте на спину и выпрямите правую ногу, сохраняя левое колено согнутым. При этом таз находится в нейтральном положении, что позволяет укрепить позвоночник, не напрягая спину.
  • Положите руки под свод спины.
  • Оторвите лопатки от земли примерно на 2-3 сантиметра. Сосредоточьтесь на том, чтобы двигать головой и грудной клеткой вместе, как единое целое. Держите шею прямо и не позволяйте голове запрокидываться.
  • Задержитесь в таком положении на 10 секунд.
  • Повторите 2-3 подхода по 10.

4. Боковая планка.

  • Лягте на бок, опираясь на предплечье и вытянув ноги и положив их друг на друга.
  • Оторвите бедра от пола в положении боковой доски, сохраняя прямую линию тела.
  • Задержитесь на 10 секунд или столько, сколько сможете при хорошей физической форме.
  • Опуститесь в исходное положение.
  • Повторите 10 раз.
  • Перевернитесь на другой бок и повторите 10 раз.
  • Повторите 2-3 подхода по 10 с каждой стороны.

5. Собака-птица.

  • Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бедрами.
  • Напрягите мышцы пресса и ягодичные мышцы, поднимая одну руку, одновременно поднимая противоположную ногу прямо вверх.
  • Поднимите руку, пока она не окажется на уровне плеча, и ногу, пока она не окажется на уровне бедер.
  • Задержитесь на 10 секунд или столько, сколько сможете при хорошей физической форме.
  • Повторите по 10 раз с каждой стороны.
  • Повторите 2-3 подхода.

Эти упражнения помогут вам избавиться от боли в спине и укрепить мышцы вокруг позвоночника.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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