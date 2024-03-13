Упражнения, которые помогут избавиться от болей в позвоночнике и укрепить мышцы вокруг него

С помощью каких упражнений можно укрепить позвоночник

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Физические упражнения могут быть полезны для укрепления костей. В этом вам помогут любые упражнения с отягощениями, но в особенности, когда дело доходит до упражнений для укрепления позвоночника, вам стоит попробовать силовые тренировки. Вот несколько упражнений для укрепления вашего позвоночника:

Фото: wikimedia.org by Jonathanfv is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

1. Супергерой.

Лягте на живот, ноги заведите прямо за спину.

Согните руки, держа их на уровне плеч.

Держа руки согнутыми, одновременно поднимите ноги и верхнюю часть туловища вверх.

Задержитесь в таком положении на 3-5 секунд.

Вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

Выполните 2-3 подхода.

2. Мостики для ягодичных мышц.

Напрягайте ягодицы, отрывая их от пола.

Продолжайте подниматься, пока ваше тело не примет прямую форму. Задержитесь в этом положении на 5 секунд.

Повторите 2-3 подхода по 10.

3. Модифицированное скручивание.

Лягте на спину и выпрямите правую ногу, сохраняя левое колено согнутым. При этом таз находится в нейтральном положении, что позволяет укрепить позвоночник, не напрягая спину.

Положите руки под свод спины.

Оторвите лопатки от земли примерно на 2-3 сантиметра. Сосредоточьтесь на том, чтобы двигать головой и грудной клеткой вместе, как единое целое. Держите шею прямо и не позволяйте голове запрокидываться.

Задержитесь в таком положении на 10 секунд.

Повторите 2-3 подхода по 10.

4. Боковая планка.

Лягте на бок, опираясь на предплечье и вытянув ноги и положив их друг на друга.

Оторвите бедра от пола в положении боковой доски, сохраняя прямую линию тела.

Задержитесь на 10 секунд или столько, сколько сможете при хорошей физической форме.

Опуститесь в исходное положение.

Повторите 10 раз.

Перевернитесь на другой бок и повторите 10 раз.

Повторите 2-3 подхода по 10 с каждой стороны.

5. Собака-птица.

Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бедрами.

Напрягите мышцы пресса и ягодичные мышцы, поднимая одну руку, одновременно поднимая противоположную ногу прямо вверх.

Поднимите руку, пока она не окажется на уровне плеча, и ногу, пока она не окажется на уровне бедер.

Задержитесь на 10 секунд или столько, сколько сможете при хорошей физической форме.

Повторите по 10 раз с каждой стороны.

Повторите 2-3 подхода.

Эти упражнения помогут вам избавиться от боли в спине и укрепить мышцы вокруг позвоночника.