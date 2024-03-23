Как воспитать у детей привычку делать зарядку: советы педиатра. Ваш ребёнок будет это делать каждый день

Многие родители осознают важность утренних зарядок и стремятся внедрить эту практику в жизнь своих детей. Формирование здоровых привычек является длительным и довольно сложным процессом, но его можно облегчить.
Один из лучших способов обучить детей — давать пример. Если родители сами занимаются зарядкой по утрам, детям будет проще включиться в этот процесс и понять, что физические упражнения — это не наказание.
Совместные занятия не только сплотят вас с вашим ребёнком, но и помогут сформировать хорошую привычку.
Порой желание вести здоровый образ жизни иссякает после первого же понедельника. Важно делать зарядку систематически, а не время от времени. Тогда больше шансов, что она станет привычкой.
Не забывайте поощрять ребёнка в стремлении заниматься физической культурой.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.