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Как воспитать у детей привычку делать зарядку: советы педиатра. Ваш ребёнок будет это делать каждый день

Педиатр поделился, как воспитать у детей любовь к зарядке

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Спорт

Многие родители осознают важность утренних зарядок и стремятся внедрить эту практику в жизнь своих детей. Формирование здоровых привычек является длительным и довольно сложным процессом, но его можно облегчить.

Педиатр поделился, как воспитать у детей любовь к зарядке
Фото: commons.wikimedia.org by Magnus Franklin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Один из лучших способов обучить детей — давать пример. Если родители сами занимаются зарядкой по утрам, детям будет проще включиться в этот процесс и понять, что физические упражнения — это не наказание.

Совместные занятия не только сплотят вас с вашим ребёнком, но и помогут сформировать хорошую привычку.

Порой желание вести здоровый образ жизни иссякает после первого же понедельника. Важно делать зарядку систематически, а не время от времени. Тогда больше шансов, что она станет привычкой.

Не забывайте поощрять ребёнка в стремлении заниматься физической культурой.

Спорт, физкультура и здоровье позвоночника. В какой спорт отдать ребенка?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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