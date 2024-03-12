"Убийцы и спортсмены". Зеленский выступил против участия России в Олимпиаде и призвал Францию "быть на стороне справедливости"

Украине не хочет присутствия спортсменов из России на Олимпиаде во Франции в 2024 году, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.
"Мы не хотели бы, чтобы убийцы или спортсмены, представляющие террористические организации, такие как Российская Федерация, представляли себя во Франции", - сказал украинский лидер.
Зеленский выразил надежду, что Франция в этом вопросе будет "на стороне справедливости".
Киевские власти неоднократно выступали против допуска российских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм 2024 в Париже. В декабре Украина пригрозила бойкотировать мероприятие, если в нем будет участвовать Россия.
Ранее премьер Швеции заявил о намерении защитить остров Готланд от России.
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.