"Убийцы и спортсмены". Зеленский выступил против участия России в Олимпиаде и призвал Францию "быть на стороне справедливости"

Украине не хочет присутствия спортсменов из России на Олимпиаде во Франции в 2024 году, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International