"Убийцы и спортсмены". Зеленский выступил против участия России в Олимпиаде и призвал Францию "быть на стороне справедливости"

Зеленский не хочет, чтобы "убийцы и спортсмены" из России участвовали в Олимпиаде во Франции

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Украине не хочет присутствия спортсменов из России на Олимпиаде во Франции в 2024 году, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Мы не хотели бы, чтобы убийцы или спортсмены, представляющие террористические организации, такие как Российская Федерация, представляли себя во Франции", - сказал украинский лидер.

Зеленский выразил надежду, что Франция в этом вопросе будет "на стороне справедливости".

Киевские власти неоднократно выступали против допуска российских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм 2024 в Париже. В декабре Украина пригрозила бойкотировать мероприятие, если в нем будет участвовать Россия.

Ранее премьер Швеции заявил о намерении защитить остров Готланд от России.