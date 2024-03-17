Хулахуп: как игрушка превратилась в полезный спортивный снаряд и что она делает с нашим телом

Интересные факты о хулахупе

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Хулахуп — это не просто игрушка из детства, это увлекательное занятие, которое приносит пользу здоровью и радость. В этой статье мы рассмотрим историю хулахупа, его популярность в разное время.

Фото: Openverse by Denish C is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

История хулахупа

Хулахуп, или обруч, имеет древние корни. Его предшественники использовались ещё в древности для различных игр и ритуалов.

Однако современный вид хулахупа, как мы знаем его сегодня, появился в 1950-х годах благодаря американским предпринимателям. Первоначально хулахупы были сделаны из пластика и стали популярными игрушками для детей и взрослых.

Популярность хулахупа

В разные периоды времени хулахупы переживали взлёты и спады популярности. В 1950-х годах они были на пике моды, миллионы людей по всему миру крутили вокруг талии (и не только) этот простой, но захватывающий обруч.

Сегодня хулахупы снова становятся популярными благодаря тренду на фитнес и здоровый образ жизни. Многие люди используют хулахуп как способ тренировки мышц живота, спины и ягодиц.