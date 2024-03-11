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В прокуратуре Амстердама оценили слухи о том, что Промес может скоро вернутся в Россию

В прокуратуре Амстердама усомнились, что Промес может скоро вернуться в Россию

1:25
Спорт

Прокуратура Амстердама прокомментировала заявления руководителя пресс-службы "Спартака" Дмитрия Зеленова о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в ряды клуба.

В прокуратуре Амстердама усомнились, что Промес может скоро вернуться в Россию
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пресс-служба прокуратуры ответила на вопрос корреспондентов "Спорт-Экспресса" о реальности скорого возвращения Промеса в Россию, заявив, что данный вопрос следует задать властям Дубая.

"С вашей точки зрения скорое возвращение Промеса в Россию реально? Вам следует задать этот вопрос властям Дубая", — сказали по этому поводу в Прокуратуре.

29 февраля Квинси Промес не вылетел с "Спартаком" из Дубая перед матчем с "Зенитом". По информации из источников, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

Судебное заседание по делу Промеса, запланированное на 5 марта, было отложено на неделю из-за личных обстоятельств судьи.

Ранее суд в Амстердаме приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять недвижимых объектов, принадлежащих футболисту. Ранее же он был приговорен к одному с половиной годам тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата в июле 2020 года.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч в составе "Спартака", забив 8 голов и отдав 8 результативных передач в различных турнирах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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