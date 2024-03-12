Как сделать шею худее и от чего зависит выбор тренировки для этой цели

Можно ли с помощью тренировок сделать шею более стройной?

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

При присутствии лишнего жира в области шеи могут помочь кардиотренировки. Они избавят вас от жира по всему телу, включая нужную область. Если ваша шея выглядит толстой из-за долгого сидения в согнутом положении или неправильной позы, вам поможет растяжка. Она сможет сделать шею длиннее и стройнее. Поэтому важно правильно установить причину и выбрать нужную тренировку.

Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот, например, избавиться от лишнего жира на шее. Кардиотренировки средней интенсивности — пробежки, катание на велосипеде или плавание - являются проверенным способом сжигания жира. А также вам поможет дефицит калорий. Помните, большое количество тренировок скорее поможет вам сбросить вес.

Если у вас неправильная осанка и, как следствие, шея смотрится полноватой, вам поможет растяжка или правильная поза. Сядьте как танцоры — длинная шея, прямая спина и опущенные плечи. Это создает видимость длинной, стройной шеи.

Поскольку многие часами сидят за компьютерами, неправильная осанка ведет к прогибам шеи вниз или вперед. В таких случая лучше пользоваться растяжкой. Она сможет удлинить напряженную, сжатую шею.

Как вариант, растягивайте шею, сидя прямо в кресле. Выпустите весь воздух и плавно поведите головой назад, имитируя движения черепахи. Прикоснитесь подбородком груди, растягивая мышцы, расположенные на задней части шеи. Вдыхайте и медленно поднимайте голову, вытягивая подбородок наверх. Таким образом вы растянете мышцы, расположенные на горле и близь этой области. Повторяйте это движение три раза за 1 подход.

Растянуть шею можно также и поворотами головы из стороны в сторону и попеременным поднятием плеч к ушам.