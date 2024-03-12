Чтобы с легкостью выполнять различные упражнения, требуется привести в норму позвоночник, Рассказываем, как

Упражнения для укрепления позвоночника

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Здоровый позвоночник позволяет вам с легкостью выполнять такие действия, как ходьба, бег, наклоны и скручивания. Упражнения для поддержки всего позвоночника, включая шейный, грудной и поясничный отделы, избавят вас от боли и сделают подвижным.

Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Крепкий позвоночник — основа здорового позвоночника. Это помогает придать вам устойчивость и равновесие для наиболее эффективных движений.

Старайтесь выполнять эти упражнения 2 — 3 раза в неделю, и тогда ваш позвоночник будет здоровым и крепким.

Изометрия шеи

Сядьте прямо на стуле или встаньте, отведя плечи назад и приняв нейтральное положение головы.

Прижмите ладонь ко лбу и напрягите шею. Удерживайте в течение 10 секунд. Голова не должна двигаться вообще. Повторите 5 раз.

Прижмите ладонь к затылку и сопротивляйтесь движению. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.

Прижмите правую ладонь к правой стороне головы. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.

Прижмите левую ладонь к левой стороне головы. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.

Повторите всю последовательность 2 — 3 раза.

Подтяжки подбородка

Сядьте или встаньте, отведя плечи назад и прижав уши к плечам.

Держа голову ровно, отведите подбородок назад (можете надавить на подбородок пальцем, если это поможет), пока не почувствуете растяжение шеи.

Задержитесь в таком положении на 5 секунд.

Повторите 2 подхода по 10.

Упражнение с эспандером

Сядьте на пол, выпрямив спину и вытянув ноги перед собой.

Оберните ленту сопротивления вокруг подошв ног и держите по одному концу ленты в каждой руке.

Согните руки в локтях и отведите бандаж назад, сведя лопатки вместе.

Медленно вернитесь в исходное положение с прямыми руками.

Повторите 2 подхода по 15.

Подъемы туловища лежа

Лягте на пол лицом вниз, подложив под живот подушку.

Разведите руки в стороны, согнув их в локтях и заведя кисти за голову.

Оторвите плечи и руки от пола, пока спина не выпрямится. Подумайте о том, чтобы свести лопатки вместе в верхней части.

Задержитесь в таком положении на 3 — 5 секунд.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите 2 подхода по 10.

Подъемы противоположных рук и ног лежа

Лягте на живот, вытяните ноги. Обопритесь на предплечья.

Вытяните правую руку прямо перед собой, одновременно поднимая ногу.

Продолжайте поднимать правую руку и левую ногу в течение 10 повторений.

Повторите с другой стороны, одновременно поднимая левую руку и правую ногу вверх в течение 10 повторений.

Выполните 2 — 3 подхода по 10 с каждой стороны.

Выполняя эти упражнения вы укрепите мышцы вокруг вашего позвоночника. А значит и сам позвоночник.