Чтобы с легкостью выполнять различные упражнения, требуется привести в норму позвоночник, Рассказываем, как

Здоровый позвоночник позволяет вам с легкостью выполнять такие действия, как ходьба, бег, наклоны и скручивания. Упражнения для поддержки всего позвоночника, включая шейный, грудной и поясничный отделы, избавят вас от боли и сделают подвижным.
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Крепкий позвоночник — основа здорового позвоночника. Это помогает придать вам устойчивость и равновесие для наиболее эффективных движений.
Старайтесь выполнять эти упражнения 2 — 3 раза в неделю, и тогда ваш позвоночник будет здоровым и крепким.
Изометрия шеи
Сядьте прямо на стуле или встаньте, отведя плечи назад и приняв нейтральное положение головы.
Прижмите ладонь ко лбу и напрягите шею. Удерживайте в течение 10 секунд. Голова не должна двигаться вообще. Повторите 5 раз.
Прижмите ладонь к затылку и сопротивляйтесь движению. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.
Прижмите правую ладонь к правой стороне головы. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.
Прижмите левую ладонь к левой стороне головы. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.
Повторите всю последовательность 2 — 3 раза.
Подтяжки подбородка
Сядьте или встаньте, отведя плечи назад и прижав уши к плечам.
Держа голову ровно, отведите подбородок назад (можете надавить на подбородок пальцем, если это поможет), пока не почувствуете растяжение шеи.
Задержитесь в таком положении на 5 секунд.
Повторите 2 подхода по 10.
Упражнение с эспандером
Сядьте на пол, выпрямив спину и вытянув ноги перед собой.
Оберните ленту сопротивления вокруг подошв ног и держите по одному концу ленты в каждой руке.
Согните руки в локтях и отведите бандаж назад, сведя лопатки вместе.
Медленно вернитесь в исходное положение с прямыми руками.
Повторите 2 подхода по 15.
Подъемы туловища лежа
Лягте на пол лицом вниз, подложив под живот подушку.
Разведите руки в стороны, согнув их в локтях и заведя кисти за голову.
Оторвите плечи и руки от пола, пока спина не выпрямится. Подумайте о том, чтобы свести лопатки вместе в верхней части.
Задержитесь в таком положении на 3 — 5 секунд.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите 2 подхода по 10.
Подъемы противоположных рук и ног лежа
Лягте на живот, вытяните ноги. Обопритесь на предплечья.
Вытяните правую руку прямо перед собой, одновременно поднимая ногу.
Продолжайте поднимать правую руку и левую ногу в течение 10 повторений.
Повторите с другой стороны, одновременно поднимая левую руку и правую ногу вверх в течение 10 повторений.
Выполните 2 — 3 подхода по 10 с каждой стороны.
Выполняя эти упражнения вы укрепите мышцы вокруг вашего позвоночника. А значит и сам позвоночник.
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