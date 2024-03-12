Чтобы с легкостью выполнять различные упражнения, требуется привести в норму позвоночник, Рассказываем, как

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Упражнения для укрепления позвоночника

3:03
Спорт

Здоровый позвоночник позволяет вам с легкостью выполнять такие действия, как ходьба, бег, наклоны и скручивания. Упражнения для поддержки всего позвоночника, включая шейный, грудной и поясничный отделы, избавят вас от боли и сделают подвижным.

Упражнения для укрепления позвоночника
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Крепкий позвоночник — основа здорового позвоночника. Это помогает придать вам устойчивость и равновесие для наиболее эффективных движений.

Старайтесь выполнять эти упражнения 2 — 3 раза в неделю, и тогда ваш позвоночник будет здоровым и крепким.

Изометрия шеи

  • Сядьте прямо на стуле или встаньте, отведя плечи назад и приняв нейтральное положение головы.
  • Прижмите ладонь ко лбу и напрягите шею. Удерживайте в течение 10 секунд. Голова не должна двигаться вообще. Повторите 5 раз.
  • Прижмите ладонь к затылку и сопротивляйтесь движению. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.
  • Прижмите правую ладонь к правой стороне головы. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.
  • Прижмите левую ладонь к левой стороне головы. Удерживайте в течение 10 секунд. Повторите 5 раз.
  • Повторите всю последовательность 2 — 3 раза.

Подтяжки подбородка

  • Сядьте или встаньте, отведя плечи назад и прижав уши к плечам.
  • Держа голову ровно, отведите подбородок назад (можете надавить на подбородок пальцем, если это поможет), пока не почувствуете растяжение шеи.
  • Задержитесь в таком положении на 5 секунд.
  • Повторите 2 подхода по 10.

Упражнение с эспандером

  • Сядьте на пол, выпрямив спину и вытянув ноги перед собой.
  • Оберните ленту сопротивления вокруг подошв ног и держите по одному концу ленты в каждой руке.
  • Согните руки в локтях и отведите бандаж назад, сведя лопатки вместе.
  • Медленно вернитесь в исходное положение с прямыми руками.
  • Повторите 2 подхода по 15.

Подъемы туловища лежа

  • Лягте на пол лицом вниз, подложив под живот подушку.
  • Разведите руки в стороны, согнув их в локтях и заведя кисти за голову.
  • Оторвите плечи и руки от пола, пока спина не выпрямится. Подумайте о том, чтобы свести лопатки вместе в верхней части.
  • Задержитесь в таком положении на 3 — 5 секунд.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите 2 подхода по 10.

Подъемы противоположных рук и ног лежа

  • Лягте на живот, вытяните ноги. Обопритесь на предплечья.
  • Вытяните правую руку прямо перед собой, одновременно поднимая ногу.
  • Продолжайте поднимать правую руку и левую ногу в течение 10 повторений.
  • Повторите с другой стороны, одновременно поднимая левую руку и правую ногу вверх в течение 10 повторений.
  • Выполните 2 — 3 подхода по 10 с каждой стороны.

Выполняя эти упражнения вы укрепите мышцы вокруг вашего позвоночника. А значит и сам позвоночник.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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