Сборная России в июне сыграет с Белоруссией

Сборные по футболу России и Белоруссии проведут две товарищеские встречи

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Президент РФС (Российского футбольного союза) Александр Дюков сообщил, что достигнута договорённость о проведении товарищеского матча с Белоруссией в июне 2024 года в Минске.

Фото: Openverse by Alexander Veprev is licensed under CC BY-SA 4.0

Сборная России по футболу отстранена в марте 2022 года от участия в международных турнирах из-за событий на Украине.В связи с этим проводятся только товарищеские матчи с дружественными странами. Дискуссия о переходе из УЕФА в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию) окончились безрезультатно, и Россия гарантированно не проходит на чемпионат мира 2026 года.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Белоруссии находится на 95-м месте.