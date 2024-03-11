Почему ваша гибкость снижается с возрастом и что с этим делать

Быть гибким — это больше, чем просто уметь касаться пальцев ног или делать шпагат. Это также означает возможность двигать телом и выполнять повседневные задачи, такие как завязывание шнурков, вставание с кровати и ношение продуктов без дискомфорта, боли или ограничений. Поддержание гибкости, особенно с возрастом, является важнейшим аспектом общего физического здоровья и самочувствия.
И вот несколько способов сохранить гибкость с возрастом.
Регулярно занимайтесь растяжкой.
Важно регулярно растягиваться по несколько минут в день, особенно в начале и в конце программы упражнений. Имейте в виду, что улучшение гибкости не происходит в одночасье — это результат регулярных и последовательных растяжек с течением времени. Два наиболее распространенных вида растяжки, которые мы рекомендуем, и которые доказали свою эффективность в повышении гибкости, — это статическая растяжка и динамическая растяжка.
Избегайте длительного сидения.
Когда вы сидите в течение нескольких часов, ваши мышцы, особенно в нижней части спины, бедрах и ногах, сокращаются. Длительное укорочение мышц может привести к потере гибкости и, следовательно, ограничению подвижности и повышенному риску мышечного дисбаланса и дискомфорта.
Силовые тренировки.
Важно оставаться физически активным и включить некоторые силовые упражнения в свой распорядок дня. Подвижные и силовые тренировки в целом помогают наращивать и поддерживать мышечную массу, поскольку способствуют полному диапазону движений в суставах. Это может помочь предотвратить скованность и обеспечить эластичность мышц и тканей.
Используйте поролоновый валик.
Скручивание пеной, представляющее собой метод миофасциального расслабления. Поролоновую вальцовку также можно использовать для снятия мышечного напряжения, болезненности и воспаления, особенно если это связано с травмой или физической нагрузкой, и это может помочь улучшить диапазон ваших движений.
Следуя этим советам вы сможете сохранять гибкость и здоровое тело даже в старости.
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