Почему ваша гибкость снижается с возрастом и что с этим делать

Как сохранить гибкость с возрастом

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Быть гибким — это больше, чем просто уметь касаться пальцев ног или делать шпагат. Это также означает возможность двигать телом и выполнять повседневные задачи, такие как завязывание шнурков, вставание с кровати и ношение продуктов без дискомфорта, боли или ограничений. Поддержание гибкости, особенно с возрастом, является важнейшим аспектом общего физического здоровья и самочувствия.

Фото: flickr.com by lululemon athletica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

И вот несколько способов сохранить гибкость с возрастом.

Регулярно занимайтесь растяжкой.

Важно регулярно растягиваться по несколько минут в день, особенно в начале и в конце программы упражнений. Имейте в виду, что улучшение гибкости не происходит в одночасье — это результат регулярных и последовательных растяжек с течением времени. Два наиболее распространенных вида растяжки, которые мы рекомендуем, и которые доказали свою эффективность в повышении гибкости, — это статическая растяжка и динамическая растяжка.

Избегайте длительного сидения.

Когда вы сидите в течение нескольких часов, ваши мышцы, особенно в нижней части спины, бедрах и ногах, сокращаются. Длительное укорочение мышц может привести к потере гибкости и, следовательно, ограничению подвижности и повышенному риску мышечного дисбаланса и дискомфорта.

Силовые тренировки.

Важно оставаться физически активным и включить некоторые силовые упражнения в свой распорядок дня. Подвижные и силовые тренировки в целом помогают наращивать и поддерживать мышечную массу, поскольку способствуют полному диапазону движений в суставах. Это может помочь предотвратить скованность и обеспечить эластичность мышц и тканей.

Используйте поролоновый валик.

Скручивание пеной, представляющее собой метод миофасциального расслабления. Поролоновую вальцовку также можно использовать для снятия мышечного напряжения, болезненности и воспаления, особенно если это связано с травмой или физической нагрузкой, и это может помочь улучшить диапазон ваших движений.

Следуя этим советам вы сможете сохранять гибкость и здоровое тело даже в старости.