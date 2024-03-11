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Упражнения, которые помогут вам восстановить спину после травмы

Упражнение для восстановления спину

1:49
Спорт

После травмы и после получения разрешения врача важно начать выполнять реабилитационные упражнения. Главное помнить, что нужно избегать всего, что причиняет боль вашей пояснице. Вашей травме нужен шанс на заживление, а смещение позвоночника в неправильном направлении может травмировать его еще больше. Выполнять упражнения для развития гибкости и укрепления нижней части спины пять дней в неделю и три — четыре дня в неделю, соответственно

Упражнение для восстановления спину
Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

А вот и упражнения для восстановления спины после травмы:

Вытяните нижнюю часть спины.

Лягте полностью на пол животом вниз и оторвите голову и плечи от коврика, используя мышцы нижней части спины. Ваши руки все время должны быть по бокам, не помогая вам приподниматься.

Виляние хвостом.

Встаньте на пол на четвереньки. Весь ваш позвоночник должен быть ровным и прямым. Затем подтяните правое плечо к правому бедру, сосредоточив внимание на сгибании позвоночника в сторону, сохраняя его параллельным земле. Повторите на левую сторону.

Растяжки при болях в пояснице.

Начните с пола на четвереньках. Выдохните и максимально округлите позвоночник. Затем вдохните и максимально выгните спину.

Наклоны назад.

Встаньте прямо, подняв руки над головой. Наклонитесь назад верхней частью туловища, вытягивая руки назад. Отойдите назад настолько, насколько вам удобно; затем вернитесь в прямое положение.

Наклоны в стороны.

Поднимите одну руку над головой. Согните ее над головой, дотянувшись до другой стороны тела. Наклонитесь так далеко, как вам удобно; затем вернитесь в исходное положение.

Выполняя эти простые упражнения, вы сможете избавиться от боли в спине и восстановить ее после травмы.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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