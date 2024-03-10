Промес поддержал "Спартак" перед матчем с "Факелом", несмотря на своё отсутствие

Промес выразил поддержку "Спартаку" перед его игрой с "Факелом" в рамках РПЛ

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард московского клуба "Спартак" Квинси Промес выразил свою поддержку клубу перед предстоящим матчем против "Факела" в рамках 20-го тура российской премьер-лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Несмотря на то, что Промес на данный момент находится под домашним арестом в Дубае, он опубликовал ободряющее сообщение в социальной сети, адресованное "Спартаку".

"Davaii Spartak!" ("Давай, Спартак!") — написал Промес в своей социальной сети.

Матч состоится сегодня, 10 марта, в 19:00 по московскому времени. "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице с 31 очком, тогда как "Факел" располагается на 11-ой позиции с 22 очками.