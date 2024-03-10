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Черчесов о Промесе: защищать, понятно, надо, но законы никому не позволено нарушать

Бывший тренер "Спартака" Черчесов о деле Промеса: законы не дозволено нарушать никому

1:59
Спорт

Станислав Черчесов, бывший главный тренер "Спартака", высказал свое мнение относительно ситуации с нападающим Квинси Промесом.

Бывший тренер "Спартака" Черчесов о деле Промеса: законы не дозволено нарушать никому
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На вопрос о том, будет ли потеря Квинси Промеса большой утратой для "Спартака", Черчесов подчеркнул, что ни один тренер, ни один игрок не должны быть важнее самого клуба.

"Нет ни тренера, ни игрока, который выше клуба, да? Поэтому здесь то же самое. Сейчас "Спартак" сыграл без Промеса в Питере, и сыграли же! Другое дело — понятно, что это сильный игрок. Но есть определенные моменты, законы, которые не дозволено нарушать никому", — сказал Черчесов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Черчесов отметил, что "Спартак" обязан защищать Промеса, так как он является частью команды.

Однако тренер подчеркнул, что важно учитывать законы Голландии, поскольку именно они будут определять дальнейшие шаги.

Если апелляция была подана, то нужно дождаться ее рассмотрения и руководствоваться решением суда. Черчесов также напомнил, что "презумпция невиновности" является важным принципом юридической системы. Если человек был признан виновным, то это указывает на серьезные нарушения закона.

Отвечая на вопрос о том, как бы он поступил, если бы в его команде возникла подобная ситуация, Черчесов подчеркнул, что каждый случай различается. Он отметил, что в прошлом было много историй, когда люди были обвинены в чем-то, но впоследствии оказалось, что они были невиновны. Поэтому важно дождаться решения апелляции и руководствоваться им. Черчесов признал, что эта ситуация неприятна, но необходимо уважать закон.

В конце февраля стало известно, что Промес не присоединился к команде "Спартак" после тренировочного сбора в Дубае, так как его арестовали в связи с участием в дорожно-транспортном происшествии. Судное заседание по его делу, запланированное на 5 марта, было отложено на неделю в связи с личными обстоятельствами судьи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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