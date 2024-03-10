Стало известно, кто из российских фигуристов больше всего заработал за сезон

Двукратный чемпион РФ Семененко за сезон заработал больше других российских фигуристов

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Евгений Семененко, российский фигурист и участник Олимпийских игр в Пекине, установил новый рекорд среди российских фигуристов, заработав в сезоне 2023/2024 годов 6,35 миллиона рублей призовых. Информация об этом была представлена на Metaratings.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В расчёте учтены выплаты организаторов официальных соревнований, таких как "Гран-при" и чемпионат России, а также сторонних событий, включая "Кубок Первого канала" и шоу-турнир "Русский вызов".

Выступления Семененко на этапах "Гран-при" принесли ему 800 тысяч рублей, победа на Спартакиаде-2024 оценивается в 1,36 миллиона рублей (с учетом дополнительных выплат на этом соревновании). За первое место на чемпионате России он получил 2,5 миллиона рублей, а участие в прыжковом турнире принесло ему 750 тысяч рублей. Победа в номинации "Соответствие образа и костюма" на шоу-турнире "Русский вызов" принесла ему еще 500 тысяч рублей. На "Кубке Первого канала" фигурист заработал около 438 тысяч рублей вместе с другими участниками команды Алины Загитовой.

На втором месте по заработку оказалась Аделия Петросян с суммой в 6,28 миллиона рублей. Тем не менее, она не участвовала в "Русском вызове". В категории пар и танцоров наибольший заработок показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победители чемпионата России, Спартакиады и двух этапов "Гран-при" России с общей суммой в 8,8 миллиона рублей.