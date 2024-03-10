Тренер Нигматуллин прокомментировал массовый завал на Спартакиаде в Сочи

Тренер Нигматуллин: в завале лыжниц на Спартакиаде в Сочи не виноваты спортсмены и тренеры

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Ильшат Нигматуллин, тренер сборной Татарстана по биатлону, высказал опасения относительно безопасности проведения соревнований в Сочи для юных лыжников.

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Во время женской гонки Спартакиады учащихся 8 марта на трассе комплекса "Лаура" произошла массовая авария, в результате которой пострадали 17 человек.

Нигматуллин отметил, что многие регионы были против проведения Спартакиады в Сочи изначально, но эти мнения не были учтены. Он подчеркнул, что высота трассы — 1400 метров над уровнем моря — представляет определённые риски.

Тренер сделал запрос президенту Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдару Нугмановичу Нугманову, выражая свои опасения относительно проведения соревнований на данном комплексе.

Нигматуллин отметил, что в данной ситуации не важно, какая квалификация у спортсмена или какой тренер их готовил. Он также заявил, что нет информации о том, сколько детей на самом деле столкнулись с проблемами после тренировок на данной высоте, поскольку тренеры не делятся этой информацией.

По его данным, только в сборной Удмуртии две спортсменки понадобилась медицинская помощь после пребывания на данной высоте.

"И тут ни при чем квалификация спортсмена, ни при чем тренеры, подготовившие спортсменов. Также хотел бы добавить: информации о том, сколько детей восстанавливали после тренировок на этой высоте, нет — тренеры молчат! По моим данным, только в сборной Удмуртии откачивали двух спортсменок после нахождения на этой высоте", — сказал Нигматуллин в эфире "Матч ТВ".