Тренер Нигматуллин прокомментировал массовый завал на Спартакиаде в Сочи

Ильшат Нигматуллин, тренер сборной Татарстана по биатлону, высказал опасения относительно безопасности проведения соревнований в Сочи для юных лыжников.
Во время женской гонки Спартакиады учащихся 8 марта на трассе комплекса "Лаура" произошла массовая авария, в результате которой пострадали 17 человек.
Нигматуллин отметил, что многие регионы были против проведения Спартакиады в Сочи изначально, но эти мнения не были учтены. Он подчеркнул, что высота трассы — 1400 метров над уровнем моря — представляет определённые риски.
Тренер сделал запрос президенту Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдару Нугмановичу Нугманову, выражая свои опасения относительно проведения соревнований на данном комплексе.
Нигматуллин отметил, что в данной ситуации не важно, какая квалификация у спортсмена или какой тренер их готовил. Он также заявил, что нет информации о том, сколько детей на самом деле столкнулись с проблемами после тренировок на данной высоте, поскольку тренеры не делятся этой информацией.
По его данным, только в сборной Удмуртии две спортсменки понадобилась медицинская помощь после пребывания на данной высоте.
"И тут ни при чем квалификация спортсмена, ни при чем тренеры, подготовившие спортсменов. Также хотел бы добавить: информации о том, сколько детей восстанавливали после тренировок на этой высоте, нет — тренеры молчат! По моим данным, только в сборной Удмуртии откачивали двух спортсменок после нахождения на этой высоте", — сказал Нигматуллин в эфире "Матч ТВ".
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.