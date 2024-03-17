Тренировка для стройных и сильных ног в домашних условиях: 3 упражнения помогут сделать ноги стройными

Тройка лучших упражнений на ноги

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Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений для ног, который поможет вам достичь подтянутых бёдер и упругих ягодиц, избавившись от проблемных зон.

Фото: Own work by Dancermorgan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам нужны лишь удобная одежда и кроссовки. Вы можете выбрать упражнения из списка или выполнить их все подряд для получения быстрых результатов.

Упражнения следует выполнять указанное количество раз. Рекомендуется выполнить два цикла, отдыхая 10-15 секунд между упражнениями и 1 минуту между циклами. Общий временной срок тренировки составит около 15 минут, но время тренировки может измениться в зависимости от вашей скорости и темпа тренировки.

Боковой выпад

Данное упражнение для стройных ног. Боковой выпад представляет собой динамичное упражнение, включённое в программы многих тренировок по укреплению нижней части тела и улучшению гибкости. Начинаем из положения стоя, ноги на ширине плеч. Затем делаем шаг в сторону правой ногой, опускаясь до тех пор, пока бедро правой ноги не станет параллельно полу. Следим за тем, чтобы при этом левая нога оставалась прямой, принимая на себя большую часть веса тела.

Также можно увеличить количество повторений или сетов, чтобы повысить уровень нагрузки. Новичкам рекомендуется начинать с меньшего количества повторений и постепенно увеличивать их по мере прогресса.

Махи ног на месте

Встаньте прямо, сведя ноги вместе и направив носки вперёд. Выполните мах в сторону прямой ногой. Руки держите на поясе, обеспечивая ровную спину и поднятый подбородок.

Если вам сложно удержать равновесие во время махов, можно держаться за спинку стула.

Если махи назад способствуют укреплению ягодиц, то махи в сторону напрямую воздействуют на приводящие мышцы, улучшая внутреннюю поверхность бёдер. Дополнительным плюсом этого упражнения является увеличение гибкости ног и придание грации осанке.

Махи ногами вверх

Встаньте на четвереньки и поднимите согнутую в колене ногу вверх. Бедро должно быть параллельно полу, чтобы обеспечить максимальную нагрузку на ягодицы. Сфокусируйтесь на целевых мышцах во время выполнения этого упражнения для стройных ног и красивой фигуры, удерживая бедро в напряжённом состоянии. Далее вернитесь в исходное положение.

Перед вами универсальные и эффективные упражнения, которые укрепляют и тонизируют мышцы ног, повышают гибкость ног и улучшают подвижность суставов.

Регулярное выполнение упражнений в сочетании с другими упражнениями для нижней части тела поможет вам достичь своих фитнес-целей, получить стройные и подтянутые ноги, а также улучшить общее состояние здоровья и функциональность.