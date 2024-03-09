Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BJN: Жирные, сладкие и калорийные продукты ухудшают эластичность сосудов
Список автомобилей, подверженных угону: результаты исследования Всероссийского союза страховщиков
Soul Machines создала искусственную Мэрилин Монро, которая воспроизводит голос и манеры звезды в режиме реального времени
Трихологи рассказали о шести домашних процедурах для волос, которые вернут локоны к жизни
Почему опытные дачники обрывают у капусты нижние листья
Стоит ли брать собаку без документов
В центре Сочи скоро появится новый парк, посвященный альпакам
Орнелла Мути раскрыла, почему её обожают русские мужчины
Косметолог посоветовала пять бьюти-процедур, которые спасут кожу и ментальное здоровье
Правила выполнения отжиманий на скамье для трицепсов

Как делать отжимания на скамье

2:29
Спорт

Ни один день работы с руками не обходится без тренировки трицепса, самой большой мышцы плеча. Самым распространенным и популярным упражнением для этого является отжимания на скамье, правда многие делают это не правильно. Следуйте этим подсказкам, чтобы узнать, как делать более безопасные отжимания на скамье.

Как делать отжимания на скамье
Фото: flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Сядьте на край скамьи, вытянув руки и положив ладони на скамью. Для начала поставьте ноги на пол с согнутыми коленями. По мере продвижения вы можете выпрямлять ноги и упираться пятками в землю, чтобы увеличить сложность.
  • Важно, чтобы ваши руки были положены на скамью так, чтобы ваши руки были обращены в сторону от себя. Если вы держите костяшки пальцев вперед, вы поставите плечи в положение с внутренним вращением.
  • Отжимайтесь от скамьи, что поможет вам опустить лопатки вниз и создать углубление лопатки. Сожмите лопатки, чтобы создать напряжение.
  • Опуститесь вниз с контролем на комфортную глубину. Вы не должны терять напряжение в средней части спины. Ваши локти никогда не должны превышать высоту плеч.
  • Вытяните локти и сильно сожмите трицепсы, чтобы поднять их обратно.
  • Начните с 3 подходов по 8-10 контролируемых повторений.

Отжимание — это надежное движение, чтобы нагрузить мышцы трицепса, но оно также ставит плечи в компромиссное положение, вызывая массу внутреннего вращения в плечевом суставе. Это закрывает суставное пространство в передней части плеча, легко защемляя многие сухожилия и связки, которые проходят через эту область.

Это не значит, что вы не можете делать отжимания, но прежде чем пробовать их, проверьте свое тело и механику. Вытяните прямую руку за туловище как можно дальше и посмотрите, как высоко вы можете поднять локоть. Если вы не можете выровнять его с плечом (и это совершенно нормально, если вы не можете этого сделать), вы должны быть особенно внимательны к тому, чтобы не опускать туловище слишком сильно, когда вы делаете отжимания.

Из-за того, что отжимание требует большого количества внутренних вращений, мы хотим занять положение, которое заставляет как можно больше вращать плечо. Вот почему вам не следует садиться на скамью, которую использует большинство людей, с костяшками пальцев, направленными вперед.

Вместо этого направьте костяшки пальцев наружу. Это отражает то, как вы ставите руки на перекладине, и создает более безопасное положение для плеч.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Украина потерпит глобальное поражение в позиционной войне с Россией Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Был размером с современную касатку и охотился на акул: в Марокко обнаружили ранее неизвестного морского динозавра
Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?
Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?
Последние материалы
Трихологи рассказали о шести домашних процедурах для волос, которые вернут локоны к жизни
Почему опытные дачники обрывают у капусты нижние листья
Как делать отжимания на скамье
Стоит ли брать собаку без документов
В центре Сочи скоро появится новый парк, посвященный альпакам
Орнелла Мути раскрыла, почему её обожают русские мужчины
Косметолог посоветовала пять бьюти-процедур, которые спасут кожу и ментальное здоровье
PNAS: радиационный фон Чернобыльской зоны не повлиял на ДНК червей-нематод
Эксперты назвали самые ненадежные подержанные паркетники от известных брендов
С чем лучше всего сочетать брокколи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников