Правила выполнения отжиманий на скамье для трицепсов

Ни один день работы с руками не обходится без тренировки трицепса, самой большой мышцы плеча. Самым распространенным и популярным упражнением для этого является отжимания на скамье, правда многие делают это не правильно. Следуйте этим подсказкам, чтобы узнать, как делать более безопасные отжимания на скамье.
Отжимание — это надежное движение, чтобы нагрузить мышцы трицепса, но оно также ставит плечи в компромиссное положение, вызывая массу внутреннего вращения в плечевом суставе. Это закрывает суставное пространство в передней части плеча, легко защемляя многие сухожилия и связки, которые проходят через эту область.
Это не значит, что вы не можете делать отжимания, но прежде чем пробовать их, проверьте свое тело и механику. Вытяните прямую руку за туловище как можно дальше и посмотрите, как высоко вы можете поднять локоть. Если вы не можете выровнять его с плечом (и это совершенно нормально, если вы не можете этого сделать), вы должны быть особенно внимательны к тому, чтобы не опускать туловище слишком сильно, когда вы делаете отжимания.
Из-за того, что отжимание требует большого количества внутренних вращений, мы хотим занять положение, которое заставляет как можно больше вращать плечо. Вот почему вам не следует садиться на скамью, которую использует большинство людей, с костяшками пальцев, направленными вперед.
Вместо этого направьте костяшки пальцев наружу. Это отражает то, как вы ставите руки на перекладине, и создает более безопасное положение для плеч.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.