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Чем заменить бег в домашних условиях

Кардиотренировка дома

1:31
Спорт

Домашние кардиотренировки имеют большие преимущества, чем просто частью хорошо сбалансированного плана упражнений. Если ваши цели направлены на то, чтобы сбросить вес и изменить форму тела, вы добьетесь большого успеха, если включите какую-либо форму кардио.

Кардиотренировка дома
Фото: wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот несколько упражнений, которые повысят частоту сердечных сокращений, сжигают серьезные калории и заставят ваши мышцы чувствовать себя накачанными.

Берпи.

Важно сосредоточиться на форме, а не на скорости, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность. Вы в любом случае увеличите частоту сердечных сокращений.

Качели с гирями.

Вы нарастите мощь и силу с помощью этого упражнения, а также заставите ваше сердце биться чаще.

Удары по мячу.

Это упражнение, в котором все зависит от силы. Выполняя его вы можете начать изрядно попотеть. Старайтесь не торопиться при выполнении, чтобы получить максимальную отдачу от движения.

Боевые канаты.

При правильном использовании, боевые канаты являются абсолютным мучителем, в хорошем смысле. Попробуйте поочередно выполнять волны, удары и другие разновидности упражнения, чтобы ваша тренировка оставалась оригинальной.

Скакалка.

Это высокоэффективное упражнение, которое может быть гораздо более эффективным, чем бег, может вместить массу работы в короткую, увлекательную тренировку.

Любое из этих упражнений сможет заменить бег как кардиотренировку.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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