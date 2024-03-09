Несколько вещей, которые нельзя делать перед тренировкой

Что нельзя делать перед тренировкой

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Важно убедиться, что вы действительно выкладываетесь полностью (и получаете все преимущества), когда посещаете тренажерный зал, беговую дорожку, студию или любое другое место, куда приводит вас тренировка, избегая некоторых распространенных ошибок. Вот несколько вещей, которые, по мнению экспертов, вам никогда не следует делать перед тренировкой, поскольку они могут подорвать вашу работоспособность еще до того, как вы вспотеете.

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Наносить лосьона.

Поддерживать увлажненность кожи с помощью ежедневного нанесения лосьона — это здорово, особенно в засушливые зимние месяцы, но не перед тренировкой. Это особенно актуально, если вы поднимаете тяжести.

Употреблять алкоголь.

Пить алкоголь перед посещением тренажерного зала категорически запрещено по ряду причин. Это делает вас менее скоординированным, более вялым, обезвоженным и менее склонным выкладываться на полную.

Пить слишком много кофеина.

Следите за потреблением кофе, чая и добавок перед тренировкой, чтобы убедиться, что вы не злоупотребляете ими. Он может привести к обезвоживанию организма, учащению сердцебиения и вызвать головокружение.

Плотно есть.

Это может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта и плохому усвоению питательных веществ, что снижает производительность.

Избегая эти ошибки, вы сможете сделать вашу тренировку максимально полезной и производительной.