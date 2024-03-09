Позы йоги, которые позволят вам избавиться от боли в спине

Йога, чтобы избавиться от боли в спине

Боли в спине часто возникают из-за слабости позвоночника или напряженных мышц бедра. Йога может помочь укрепить ваши мышцы, снять напряжение и улучшить осанку и подвижность, что в совокупности может помочь предотвратить и облегчить боль в спине.

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Вот лучшие позы йоги, которые помогают облегчить боль в спине:

Поза моста.

Лягте на спину, руки по бокам, колени согнуты, ступни прижаты к полу на ширине бедер. Ваши ступни должны располагаться достаточно близко к бедрам, чтобы, протягивая по одной руке к каждой пятке, вы могли просто коснуться их кончиками пальцев.

Расслабьте руки вдоль тела. Представьте, что ваши плечи "приклеены" к полу, чтобы позвоночник оставался нейтральным.

Надавите на ступни и руки и поднимите таз вверх, держа бедра параллельно друг другу.

При болях в пояснице подтяните копчик под себя.

Поза кошки-коровы.

Начните с положения на столе, стоя на четвереньках, запястья под плечами, а колени под бедрами.

Сделайте глубокий вдох, расправьте грудную клетку, согните позвоночник, опуская живот к полу, и посмотрите вверх (поза коровы).

Выдохните, выпрямите спину, втяните копчик и посмотрите в сторону живота (поза кошки).

Начинайте каждое движение с нижней части позвоночника, в последнюю очередь поворачивая голову.

Поза счастливого ребенка.

Лягте ровно на спину.

Согните колени и подтяните их к животу.

Возьмитесь за внешнюю сторону ступней и осторожно потяните колени вниз к подмышкам. Если вы не можете дотянуться до ступней, попробуйте ухватиться за внешнюю сторону лодыжек, голеней или заднюю поверхность бедер.

Старайтесь держать лодыжки прямо над коленями, чтобы голени были перпендикулярны полу. Вы хотите ощутить легкое, комфортное растяжение в бедрах, но не боль.

Если хотите, можете слегка покачиваться из стороны в сторону.

Собака лицом вниз.

Начните с положения на столе, стоя на четвереньках, запястья под плечами, а колени под бедрами.

Согните пальцы ног и надавливайте на них руками и носками, чтобы оторвать колени от коврика или пола.

Вытяните руки, поднимая бедра вверх и назад. Ваше тело должно образовывать перевернутую букву "V”.

Позвольте голове естественным образом расслабиться и опустить ее к земле.

Держите колени мягкими, чтобы не переносить вес тела слишком далеко вперед.

Распределите свой вес как можно равномернее между руками и ногами.

Уделяйте приоритетное внимание удлинению позвоночника, а не прижиманию пяток к полу или полному выпрямлению коленей.

Поза ребенка.

Для начала встаньте на колени на коврике, расставив бедра примерно на ширине бедер, не поджимая ступни, и сядьте бедрами на пятки.

Вдохните и вытяните позвоночник.

На выдохе согните ноги в коленях и упритесь лбом в коврик.

Вытяните руки вперед ладонями вниз и мягко отведите бедра назад и опустите на ступни, чтобы растянуть поясницу и внешнюю поверхность бедер.

Если это кажется стеснительным, попробуйте раздвинуть колени еще шире, пока не почувствуете себя более комфортно. В качестве альтернативы, вы можете свести колени ближе друг к другу или полностью вместе, если такое положение вам больше подходит. Хорошее эмпирическое правило — прислушиваться к своему телу и делать то, что кажется правильным!

Занимаясь йогой хотя бы 1 раз в неделю, вы заметите значительное улучшение в вашей спине.