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Позы йоги, которые позволят вам избавиться от боли в спине

Йога, чтобы избавиться от боли в спине

Спорт

Боли в спине часто возникают из-за слабости позвоночника или напряженных мышц бедра. Йога может помочь укрепить ваши мышцы, снять напряжение и улучшить осанку и подвижность, что в совокупности может помочь предотвратить и облегчить боль в спине.

Йога, чтобы избавиться от боли в спине
Фото: wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вот лучшие позы йоги, которые помогают облегчить боль в спине:

Поза моста.

  • Лягте на спину, руки по бокам, колени согнуты, ступни прижаты к полу на ширине бедер. Ваши ступни должны располагаться достаточно близко к бедрам, чтобы, протягивая по одной руке к каждой пятке, вы могли просто коснуться их кончиками пальцев.
  • Расслабьте руки вдоль тела. Представьте, что ваши плечи "приклеены" к полу, чтобы позвоночник оставался нейтральным.
  • Надавите на ступни и руки и поднимите таз вверх, держа бедра параллельно друг другу.
  • При болях в пояснице подтяните копчик под себя.

Поза кошки-коровы.

  • Начните с положения на столе, стоя на четвереньках, запястья под плечами, а колени под бедрами.
  • Сделайте глубокий вдох, расправьте грудную клетку, согните позвоночник, опуская живот к полу, и посмотрите вверх (поза коровы).
  • Выдохните, выпрямите спину, втяните копчик и посмотрите в сторону живота (поза кошки).
  • Начинайте каждое движение с нижней части позвоночника, в последнюю очередь поворачивая голову.

Поза счастливого ребенка.

  • Лягте ровно на спину.
  • Согните колени и подтяните их к животу.
  • Возьмитесь за внешнюю сторону ступней и осторожно потяните колени вниз к подмышкам. Если вы не можете дотянуться до ступней, попробуйте ухватиться за внешнюю сторону лодыжек, голеней или заднюю поверхность бедер.
  • Старайтесь держать лодыжки прямо над коленями, чтобы голени были перпендикулярны полу. Вы хотите ощутить легкое, комфортное растяжение в бедрах, но не боль.
  • Если хотите, можете слегка покачиваться из стороны в сторону.

Собака лицом вниз.

  • Начните с положения на столе, стоя на четвереньках, запястья под плечами, а колени под бедрами.
  • Согните пальцы ног и надавливайте на них руками и носками, чтобы оторвать колени от коврика или пола.
  • Вытяните руки, поднимая бедра вверх и назад. Ваше тело должно образовывать перевернутую букву "V”.
  • Позвольте голове естественным образом расслабиться и опустить ее к земле.
  • Держите колени мягкими, чтобы не переносить вес тела слишком далеко вперед.
  • Распределите свой вес как можно равномернее между руками и ногами.
  • Уделяйте приоритетное внимание удлинению позвоночника, а не прижиманию пяток к полу или полному выпрямлению коленей.

Поза ребенка.

  • Для начала встаньте на колени на коврике, расставив бедра примерно на ширине бедер, не поджимая ступни, и сядьте бедрами на пятки.
  • Вдохните и вытяните позвоночник.
  • На выдохе согните ноги в коленях и упритесь лбом в коврик.
  • Вытяните руки вперед ладонями вниз и мягко отведите бедра назад и опустите на ступни, чтобы растянуть поясницу и внешнюю поверхность бедер.
  • Если это кажется стеснительным, попробуйте раздвинуть колени еще шире, пока не почувствуете себя более комфортно. В качестве альтернативы, вы можете свести колени ближе друг к другу или полностью вместе, если такое положение вам больше подходит. Хорошее эмпирическое правило — прислушиваться к своему телу и делать то, что кажется правильным!

Занимаясь йогой хотя бы 1 раз в неделю, вы заметите значительное улучшение в вашей спине.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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