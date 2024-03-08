Туктамышева оценила шансы Валиевой на возвращение

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выразила своё мнение о перспективах возвращения фигуристки Камилы Валиевой после её дисквалификации.
Туктамышева подчеркнула, что при наличии сильного мотива возвращение Валиевой в спорт возможно. Она отметила, что Валиева является очень талантливой спортсменкой, и её уникальные способности не так просто заменить.
Однако она также указала на необычайно долгий срок дисквалификации на четыре года, который является редким случаем в фигурном катании.
"У неё есть все шансы при желании вернуться, но четыре вообще в целом в фигурном катании я за последнее время не помню, чтобы кого-то [дисквалифицировали], обычно на один год или полтора, максимум два, мне кажется", — сказала Туктамышева на YouTube-канале Евгении Медведевой.
Обычно санкции имеют более короткий срок — от одного до двух лет. Срок дисквалификации Камилы Валиевой был установлен CAS и начался с декабря 2021 года. В результате, все её достижения за этот период были аннулированы, включая золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года. Это привело к тому, что сборная России потеряла эти ценные награды.
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