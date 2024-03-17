3 упражнения для грудных мышц, которые смогут делать практически все. Верхняя часть вашего тела будет безупречной

Грудные мышцы играют ключевую роль в формировании общей эстетики мышц тела человека и их визуальном восприятии. Однако важно также учитывать их функциональную значимость, поскольку они обеспечивают необходимые движения рук в повседневной жизни.
Основные упражнения для тренировки грудных мышц подходят как для мужчин, так и для женщин. Дополнительное использование спортивного оборудования позволяет эффективно развивать грудные мышцы. Эти движения можно выполнять на горизонтальной или наклонной скамье.
Например, отжимания на наклонной скамье не требуют специального оборудования и могут служить отличной разминкой перед основной частью тренировки.
Давно известно, что динамическая разминка перед тренировкой помогает предотвратить возможные травмы, готовя мышцы к нагрузке.
Для выполнения упражнения следует опираться на стену или столешницу, отвести ноги назад так, чтобы тело образовало угол приблизительно 45 градусов с полом, необходимо сохранять прямую осанку и опустить грудь к поверхности опоры. Сделайте небольшую паузу и вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.
Для выполнения жима лежа на наклонной скамье необходимо лечь на спину на скамью, согнуть колени и поставить стопы на пол. Также понадобится штанга или гантели.
Для выполнения упражнения нужно лечь на наклонную скамью лицом вниз. В каждой руке держать гантели и поднять их. Повторить 10-15 раз.
Отжимания от пола. Обычное и крайне эффективное упражнение для мышц груди. Корпус следует расположить в прямой линии от головы до пят, опускайте тело, сгибая руки в локтях. Опустите грудь до уровня пола, затем медленно поднимайтесь обратно в исходное положение. Повторяйте упражнение 10-15 раз.
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