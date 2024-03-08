Туктамышева рассказала, каким образом так долго оставалась в профессиональном спорте

Туктамышева призналась, что "вообще никогда" не хотела заканчивать с профессиональным спортом

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась причинами продолжения своей профессиональной карьеры после длительного периода без официальных соревнований.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой Туктамышева рассказала о своей мотивации и силе бороться, которые позволили ей так долго продолжать заниматься фигурным катанием.

Фигуристка осознавала, что в ней ещё есть неиспользованный потенциал, поэтому не хотела завершать свою карьеру. Единственное, что ей требовалось — это сохранить мотивацию и силы. Именно поэтому она решила взять паузу для восстановления этих аспектов.

"Как я столько лет продержалась в спорте? Я знала точно, что во мне ещё есть силы бороться. Я не хотела заканчивать вообще никогда, потому что я понимаю, что могу бороться. Главное, чтобы у меня были на это силы и мотивация. До последнего года силы были, мотивация страдала, поэтому я решила взять паузу", — рассказала Туктамышева.

Спортсменка также выразила уверенность в том, что сможет восстановить свои тройные аксели в течение месяца или двух.

В нынешнем сезоне российская фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях, предпочтя взять время на отдых от профессиональной карьеры. Однако она продолжала заниматься фигурным катанием и выступать в ледовых шоу.