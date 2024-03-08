Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли есть кошке собачий корм
Риск Альцгеймера и пространственная ориентация
Сорт баклажана "Лорд F1"
Минобороны заявило о работе ВС РФ за неделю
Три человека погибли вследствие пожара в частном доме в Новгородской области
В Америке задержали 24-летнего сержанта по делу о продаже секретной информации
Как провозить алкоголь на борту самолета: советы эксперта и правила авиакомпаний
Названы причины, по которым жизнь в мире "Звёздных войн" была бы просто ужасной
Петербургская мебельная компания подает в суд на Ивлееву из-за репутации
Туктамышева рассказала, каким образом так долго оставалась в профессиональном спорте

Туктамышева призналась, что "вообще никогда" не хотела заканчивать с профессиональным спортом

1:24
Спорт

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась причинами продолжения своей профессиональной карьеры после длительного периода без официальных соревнований.

Туктамышева призналась, что "вообще никогда" не хотела заканчивать с профессиональным спортом
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой Туктамышева рассказала о своей мотивации и силе бороться, которые позволили ей так долго продолжать заниматься фигурным катанием.

Фигуристка осознавала, что в ней ещё есть неиспользованный потенциал, поэтому не хотела завершать свою карьеру. Единственное, что ей требовалось — это сохранить мотивацию и силы. Именно поэтому она решила взять паузу для восстановления этих аспектов.

"Как я столько лет продержалась в спорте? Я знала точно, что во мне ещё есть силы бороться. Я не хотела заканчивать вообще никогда, потому что я понимаю, что могу бороться. Главное, чтобы у меня были на это силы и мотивация. До последнего года силы были, мотивация страдала, поэтому я решила взять паузу", — рассказала Туктамышева.

Спортсменка также выразила уверенность в том, что сможет восстановить свои тройные аксели в течение месяца или двух.

В нынешнем сезоне российская фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях, предпочтя взять время на отдых от профессиональной карьеры. Однако она продолжала заниматься фигурным катанием и выступать в ледовых шоу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Полынь — полезный сорняк на участке
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Последние материалы
Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет
СМИ считают, что процесс назначения нового генсека НАТО затянется
Аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов оценил обновление
Весной ожидается спрос на страховки для электросамокатов
Появилась информация о происходящем с ВСУ под Авдеевкой
В результате атаки ВСУ есть жертвы
Группа ученых выявила устойчивость к радиации у чернобыльских червей
Артист Филипп Киркоров появился на сцене в золотом костюме
Ученые ведут исследование по воскрешению мамонтов
Иосиф Пригожин сравнил поведение Аллы Пугачевой с телефонными мошенниками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников