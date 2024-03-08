Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Jeep готовится к возвращению к истокам: что ожидать на 58-м Пасхальном Джип Сафари
Средства для домашнего SPA
Что можно уносить из отеля
В Netflix прошла премьера фильма "Девица" с участием Милли Бобби Браун
Полынь - ценное растение. Рассказываем почему
Физики открыли странную форму кристалла, в котором электроны не могут двигаться
Свиная шея, запечённая с чесноком: мясо получается очень мягким и вкусным
Депутат ГД Пахомов назвал альтернативы льготной ипотеке
Появился новый трейлер игры-хоррора Alone in the Dark
Несколько упражнений с гантелями, которые помогут пожилым людям укрепить свое тело

Упражнения с гантелями для пожилых людей

2:57
Спорт

Преимущества силовых тренировок для пожилых людей включают повышение силы, энергии, подвижности и снижение риска сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Тяжелая атлетика даже связана со снижением риска заболевания некоторыми формами рака. Кроме того, силовые тренировки помогают устойчиво стоять на ногах и укрепляют кости. А если вы все-таки упадете, это может снизить ваши шансы что-нибудь сломать.

Упражнения с гантелями для пожилых людей
Фото: flickr.com by Ernst Vikne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Приседание с гантелей.

  • Держите гантель за один конец на уровне груди.
  • Начните с того, что поставьте ноги чуть шире, чем на расстоянии бедер друг от друга. (Пальцы ног могут быть направлены вперед или слегка развернуты).
  • Чтобы грудь была высокой, а мышцы пресса напряженными, согните бедра и колени и присядьте на корточки так, чтобы верхняя часть ног была параллельна полу (или настолько низко, насколько вам удобно при хорошей форме).
  • Напрягите все четыре угла стопы, чтобы вернуться в исходное положение.

Жим гантелей лежа.

  • Лягте на спину на скамью или другую плоскую поверхность, держа по гантели в каждой руке. Держите гантели прямыми руками над грудью. Твердо поставьте ноги на пол и напрягите пресс.
  • Согните плечи и локти, чтобы опускать гантели до тех пор, пока они не окажутся на одной линии с грудью (или так низко, как вам удобно при хорошей физической форме). Ваши предплечья все время должны быть полностью вертикальными.
  • Снова прижмите гантели к груди.

Становая тяга с гантелями.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, держите по гантели в каждой руке перед бедрами, ладони обращены к телу. Напрягите мышцы пресса.
  • Отведите бедра назад и расслабьте колени, чтобы опустить гантели ближе к середине голеней.
  • Проверьте свою осанку: ваш позвоночник должен быть прямым и длинным, грудь поднятой и открытой, плечи отведены назад.
  • Чтобы встать, упритесь ступнями в пол и напрягите ягодичные мышцы. Представьте, что вы пытаетесь оттолкнуть пол от себя.
  • Выполните движение в обратном направлении, чтобы опустить гантели под.

Удержание гантелей.

  • Начните стоять, держа по гантели в каждой руке, руки по бокам, ладонями внутрь.
  • Напрягите мышцы пресса и поднимите гантели перед собой примерно под углом 45 градусов.
  • Поднимайте гантели, пока они не окажутся немного выше уровня плеч.

Гантельный ряд.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, держа по гантели в каждой руке перед бедрами. Отведите бедра назад и наклонитесь вперед как минимум на 45 градусов (и на целых 90 градусов), сохраняя спину ровной. Начните с вытянутых рук к земле, ладонями друг к другу.
  • Опустите лопатки вниз и сведите их вместе, затем согните руки в локтях, чтобы подтянуть гантели к нижней части живота.
  • Сделайте паузу, затем опустите гантели под контролем.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Украина потерпит глобальное поражение в позиционной войне с Россией Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Был размером с современную касатку и охотился на акул: в Марокко обнаружили ранее неизвестного морского динозавра
Киркоров рассказал, как Михалков испортил ему секс с Пугачевой
Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?
Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?
Последние материалы
Физики открыли странную форму кристалла, в котором электроны не могут двигаться
Свиная шея, запечённая с чесноком: мясо получается очень мягким и вкусным
Депутат ГД Пахомов назвал альтернативы льготной ипотеке
Появился новый трейлер игры-хоррора Alone in the Dark
Упражнения с гантелями для пожилых людей
Польза темного шоколада для здоровья и фигуры во время диеты
Почему перед смертью кошка уходит из дома
Использование мицеллярной воды вместо сухого шампуня — вот что думает об этом трихолог
Audi обновит электрический кроссовер Q4 E-Tron с середины 2024 года
Названы российские авиакомпании, чьи самолеты самые безопасные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников