Несколько упражнений с гантелями, которые помогут пожилым людям укрепить свое тело

Преимущества силовых тренировок для пожилых людей включают повышение силы, энергии, подвижности и снижение риска сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Тяжелая атлетика даже связана со снижением риска заболевания некоторыми формами рака. Кроме того, силовые тренировки помогают устойчиво стоять на ногах и укрепляют кости. А если вы все-таки упадете, это может снизить ваши шансы что-нибудь сломать.
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Приседание с гантелей.
Держите гантель за один конец на уровне груди.
Начните с того, что поставьте ноги чуть шире, чем на расстоянии бедер друг от друга. (Пальцы ног могут быть направлены вперед или слегка развернуты).
Чтобы грудь была высокой, а мышцы пресса напряженными, согните бедра и колени и присядьте на корточки так, чтобы верхняя часть ног была параллельна полу (или настолько низко, насколько вам удобно при хорошей форме).
Напрягите все четыре угла стопы, чтобы вернуться в исходное положение.
Жим гантелей лежа.
Лягте на спину на скамью или другую плоскую поверхность, держа по гантели в каждой руке. Держите гантели прямыми руками над грудью. Твердо поставьте ноги на пол и напрягите пресс.
Согните плечи и локти, чтобы опускать гантели до тех пор, пока они не окажутся на одной линии с грудью (или так низко, как вам удобно при хорошей физической форме). Ваши предплечья все время должны быть полностью вертикальными.
Снова прижмите гантели к груди.
Становая тяга с гантелями.
Встаньте, ноги на ширине бедер, держите по гантели в каждой руке перед бедрами, ладони обращены к телу. Напрягите мышцы пресса.
Отведите бедра назад и расслабьте колени, чтобы опустить гантели ближе к середине голеней.
Проверьте свою осанку: ваш позвоночник должен быть прямым и длинным, грудь поднятой и открытой, плечи отведены назад.
Чтобы встать, упритесь ступнями в пол и напрягите ягодичные мышцы. Представьте, что вы пытаетесь оттолкнуть пол от себя.
Выполните движение в обратном направлении, чтобы опустить гантели под.
Удержание гантелей.
Начните стоять, держа по гантели в каждой руке, руки по бокам, ладонями внутрь.
Напрягите мышцы пресса и поднимите гантели перед собой примерно под углом 45 градусов.
Поднимайте гантели, пока они не окажутся немного выше уровня плеч.
Гантельный ряд.
Встаньте, ноги на ширине бедер, держа по гантели в каждой руке перед бедрами. Отведите бедра назад и наклонитесь вперед как минимум на 45 градусов (и на целых 90 градусов), сохраняя спину ровной. Начните с вытянутых рук к земле, ладонями друг к другу.
Опустите лопатки вниз и сведите их вместе, затем согните руки в локтях, чтобы подтянуть гантели к нижней части живота.
Сделайте паузу, затем опустите гантели под контролем.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.
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