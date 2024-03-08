Несколько упражнений для растяжки верхней части тела после силовой тренировки

Растяжка верхней части тела

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Точно так же, как разминка настраивает вас на отличную тренировку, заминка готовит вас к основательному восстановлению. И в качестве таких упражнений, вы можете выполнить растяжку. Она особенно полезна после тренировки: она может помочь вашему телу и мозгу замедлиться, а также расслабить мышцы, над которыми вы только что работали.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какие же упражнения следует выполнять во время растяжки?

Растяжка верхней части трапециевидной мышцы (шеи).

Начните стоять или сидеть во весь рост и положите одну руку на поясницу, а другую — на противоположную сторону головы.

Потяните голову к плечу, глядя прямо перед собой, пока не почувствуете растяжение шеи.

Задержитесь не менее чем на 30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Растяжка плеч через все тело.

Начните стоять или сидеть прямо. Обхватите одну руку выше локтя противоположной рукой и тяните ее поперек тела к груди, пока не почувствуете растяжение в плече.

Следите за тем, чтобы локти были ниже уровня плеч.

Задержитесь не менее чем на 30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Растяжка верхних трицепсов и плечевых суставов.

Начните стоять или сидеть прямо. Поднимите одну руку над головой и заведите предплечье за спину, положив его на спину между лопатками.

Другой рукой возьмитесь прямо над согнутым локтем и осторожно тяните, пока не почувствуете растяжение в плече и тыльной стороне руки.

Старайтесь держать бицепс поближе к уху и не заставляйте его проходить мимо.

Задержитесь не менее чем на 30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Скручивание позвоночника в положении лежа.

Лягте лицом вверх, руки разведите в стороны, прямые или согнутые в форме стойки для ворот (на фото выше).

Прижмите колени к груди. Затем отведите оба колена в одну сторону, одновременно поворачивая туловище в противоположном направлении.

Старайтесь держать колени и бедра на одной линии друг с другом, подтягивая их к полу, и держите грудь как можно более перпендикулярно потолку.

Держите плечи ровно на полу, когда почувствуете растяжение в спине.

Задержитесь не менее чем на 30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Растяжка бицепсов.

Сядьте на пол, поставив ноги ровно и согнув колени.

Положите ладони на пол позади себя так, чтобы пальцы были направлены в сторону от тела.

Удерживая руки на месте, медленно отводите ягодицы от кистей, пока не почувствуете растяжение бицепсов.

Задержитесь не менее чем на 30 секунд.

Эти упражнения помогут вам хорошо и качественно растянуть мышцы верхней части тела после тяжелой силовой тренировки.