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Несколько упражнений для растяжки верхней части тела после силовой тренировки

Растяжка верхней части тела

2:45
Спорт

Точно так же, как разминка настраивает вас на отличную тренировку, заминка готовит вас к основательному восстановлению. И в качестве таких упражнений, вы можете выполнить растяжку. Она особенно полезна после тренировки: она может помочь вашему телу и мозгу замедлиться, а также расслабить мышцы, над которыми вы только что работали.

Растяжка верхней части тела
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какие же упражнения следует выполнять во время растяжки?

Растяжка верхней части трапециевидной мышцы (шеи).

  • Начните стоять или сидеть во весь рост и положите одну руку на поясницу, а другую — на противоположную сторону головы.
  • Потяните голову к плечу, глядя прямо перед собой, пока не почувствуете растяжение шеи.
  • Задержитесь не менее чем на 30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Растяжка плеч через все тело.

  • Начните стоять или сидеть прямо. Обхватите одну руку выше локтя противоположной рукой и тяните ее поперек тела к груди, пока не почувствуете растяжение в плече.
  • Следите за тем, чтобы локти были ниже уровня плеч.
  • Задержитесь не менее чем на 30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Растяжка верхних трицепсов и плечевых суставов.

  • Начните стоять или сидеть прямо. Поднимите одну руку над головой и заведите предплечье за спину, положив его на спину между лопатками.
  • Другой рукой возьмитесь прямо над согнутым локтем и осторожно тяните, пока не почувствуете растяжение в плече и тыльной стороне руки.
  • Старайтесь держать бицепс поближе к уху и не заставляйте его проходить мимо.
  • Задержитесь не менее чем на 30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Скручивание позвоночника в положении лежа.

  • Лягте лицом вверх, руки разведите в стороны, прямые или согнутые в форме стойки для ворот (на фото выше).
  • Прижмите колени к груди. Затем отведите оба колена в одну сторону, одновременно поворачивая туловище в противоположном направлении.
  • Старайтесь держать колени и бедра на одной линии друг с другом, подтягивая их к полу, и держите грудь как можно более перпендикулярно потолку.
  • Держите плечи ровно на полу, когда почувствуете растяжение в спине.
  • Задержитесь не менее чем на 30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Растяжка бицепсов.

  • Сядьте на пол, поставив ноги ровно и согнув колени.
  • Положите ладони на пол позади себя так, чтобы пальцы были направлены в сторону от тела.
  • Удерживая руки на месте, медленно отводите ягодицы от кистей, пока не почувствуете растяжение бицепсов.
  • Задержитесь не менее чем на 30 секунд.

Эти упражнения помогут вам хорошо и качественно растянуть мышцы верхней части тела после тяжелой силовой тренировки.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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