В зоне спецоперации погиб двукратный чемпион России по мини-футболу из Новосибирска

Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО

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Двукратный чемпион России по мини-футболу и бывший игрок сборной Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО. Об этом сообщила Ассоциация мини-футбола России.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вячеславу Москаленко было 43 года. Выпускник новосибирской ДСЮШ "Спартак" начинал играть в "Сибиряке" в родном городе. Продолжил карьеру в московских "Динамо", "Спартаке", "Газпром-Югре" и "Мытищах", дважды становился чемпионом страны. Всего на счету спортсмена 19 игр за сборную, три победы в Кубке России. В 2008 он участвовал в чемпионате Европы.

Прощание с футболистом пройдет 9 марта в Новосибирске.

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