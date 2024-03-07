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Туктамышева сообщила, что взяла паузу в карьере "не потому что не хочет или устала"

Туктамышева объяснила, почему решила приостановить свою профессиональную карьеру

Спорт

Выдающаяся фигуристка Елизавета Туктамышева, которая стала чемпионкой мира и Европы в 2015 году, а также серебряным призером чемпионата мира 2021 года, рассказала о причинах своего временного отказа от занятий профессиональным спортом.

Туктамышева объяснила, почему решила приостановить свою профессиональную карьеру
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Елизавета поделилась, что до достижения 27 лет она продолжала заниматься фигурным катанием, так как она чувствовала себя комфортно работая с ее тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Было видно, что они слаженно работали вместе и находили общий язык.

Однако в какой-то момент Туктамышева осознала, что большая часть её жизни уже была посвящена этому виду спорта, и она захотела получить новый опыт в других областях.

"Я взяла паузу не из-за того, что я не хочу или устала, а потому что поняла, что слишком большая часть моей жизни уже посвящена фигурному катанию, а я не могу и кататься, и развиваться и делать что-то новое. Я поняла, что мне банально не хватает новых знаний, нового увлечения какого-то", — сказала Туктамышева в эфире YouTube-канала Евгении Медведевой.

Чтобы избежать застоя и недостатка прогресса, Туктамышева решила взять паузу в карьере и начать изучать новые вещи. Она понимала, что взять себя в руки и начать что-то новое будет сложнее с течением времени.

Спортсменка решила, что для достижения новых целей и развития ей необходимо выйти за пределы фигурного катания и углубиться в другие области.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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