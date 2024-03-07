Туктамышева сообщила, что взяла паузу в карьере "не потому что не хочет или устала"

Выдающаяся фигуристка Елизавета Туктамышева, которая стала чемпионкой мира и Европы в 2015 году, а также серебряным призером чемпионата мира 2021 года, рассказала о причинах своего временного отказа от занятий профессиональным спортом.
Елизавета поделилась, что до достижения 27 лет она продолжала заниматься фигурным катанием, так как она чувствовала себя комфортно работая с ее тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Было видно, что они слаженно работали вместе и находили общий язык.
Однако в какой-то момент Туктамышева осознала, что большая часть её жизни уже была посвящена этому виду спорта, и она захотела получить новый опыт в других областях.
"Я взяла паузу не из-за того, что я не хочу или устала, а потому что поняла, что слишком большая часть моей жизни уже посвящена фигурному катанию, а я не могу и кататься, и развиваться и делать что-то новое. Я поняла, что мне банально не хватает новых знаний, нового увлечения какого-то", — сказала Туктамышева в эфире YouTube-канала Евгении Медведевой.
Чтобы избежать застоя и недостатка прогресса, Туктамышева решила взять паузу в карьере и начать изучать новые вещи. Она понимала, что взять себя в руки и начать что-то новое будет сложнее с течением времени.
Спортсменка решила, что для достижения новых целей и развития ей необходимо выйти за пределы фигурного катания и углубиться в другие области.
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