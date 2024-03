Туктамышева сообщила, что взяла паузу в карьере "не потому что не хочет или устала"

Выдающаяся фигуристка Елизавета Туктамышева, которая стала чемпионкой мира и Европы в 2015 году, а также серебряным призером чемпионата мира 2021 года, рассказала о причинах своего временного отказа от занятий профессиональным спортом.

