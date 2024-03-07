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Как правильно выполнять упражнение планку, чтобы достичь максимального результата

Как правильно выполнять планку

2:19
Спорт

Упражнение планка дает много преимуществ. Например укрепление кора, что считается важным в любой тренировке.Сильный кор помогает  сбалансировать и усилить тело практически во время любого другого вида деятельности. Сильный кор поможет вам меньше нагружать суставы и сделает вашу осанку лучше. А также она поможет вам сжечь лишние калории. 

Как правильно выполнять планку
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как же правильно выполнять это упражнение?

  1. Найдите положение, в котором вы можете вытянуться во всю длину тела. Определитесь, какую планку вы хотите выполнять: на ладонях или на предплечьях.
  2. Лягте лицом вниз, обопритесь предплечьями (ладонями) и ногами в пол. Расположите локти под плечами, а предплечья направьте вперед. Расслабьте голову и смортите в пол. 
  3. Задействуя мышцы живота, подтяните живот к позвоночнику. Помните, что нужно напрячь туловище и держать его прямо. Тело должно образовывать прямую линию от головы до ног. Это положение позвоночника считается нейтральным. Проверьте, чтобы плечи были опущены. А пятки находятся над подушечками стоп.
  4. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Опуститесь на пол.
  5. Со временем увеличивайте время до 30, 45 или 60 секунд.

Избегайте этих ошибок, чтобы получить максимальную отдачу от этого упражнения и избежать перенапряжения или травм.

  • Выгибание спины. Если вы выгибаете спину, вы недостаточно задействуете мышцы брюшного пресса и переносите больший вес на руки. Убедитесь, что вы держите плечи опущенными и широкими.
  • Прогиб бедер. Ваши бедра начнут опускаться, как только ваш пресс достигнет предела усталости. Это признак того, что пора заканчивать с планкой. Если с самого начала кажется, что ваши бедра провисают, попробуйте расставить ноги немного шире и сосредоточьтесь на работе с прессом.
  • Наклон головы вверх. Ваша шея должна быть на одной линии с телом, а не запрокинута вверх, что может привести к перенапряжению шеи. Смотрите в пол.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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