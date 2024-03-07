Как правильно выполнять упражнение планку, чтобы достичь максимального результата

Упражнение планка дает много преимуществ. Например укрепление кора, что считается важным в любой тренировке.Сильный кор помогает сбалансировать и усилить тело практически во время любого другого вида деятельности. Сильный кор поможет вам меньше нагружать суставы и сделает вашу осанку лучше. А также она поможет вам сжечь лишние калории.
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Как же правильно выполнять это упражнение?
Найдите положение, в котором вы можете вытянуться во всю длину тела. Определитесь, какую планку вы хотите выполнять: на ладонях или на предплечьях.
Лягте лицом вниз, обопритесь предплечьями (ладонями) и ногами в пол. Расположите локти под плечами, а предплечья направьте вперед. Расслабьте голову и смортите в пол.
Задействуя мышцы живота, подтяните живот к позвоночнику. Помните, что нужно напрячь туловище и держать его прямо. Тело должно образовывать прямую линию от головы до ног. Это положение позвоночника считается нейтральным. Проверьте, чтобы плечи были опущены. А пятки находятся над подушечками стоп.
Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Опуститесь на пол.
Со временем увеличивайте время до 30, 45 или 60 секунд.
Избегайте этих ошибок, чтобы получить максимальную отдачу от этого упражнения и избежать перенапряжения или травм.
Выгибание спины. Если вы выгибаете спину, вы недостаточно задействуете мышцы брюшного пресса и переносите больший вес на руки. Убедитесь, что вы держите плечи опущенными и широкими.
Прогиб бедер. Ваши бедра начнут опускаться, как только ваш пресс достигнет предела усталости. Это признак того, что пора заканчивать с планкой. Если с самого начала кажется, что ваши бедра провисают, попробуйте расставить ноги немного шире и сосредоточьтесь на работе с прессом.
Наклон головы вверх. Ваша шея должна быть на одной линии с телом, а не запрокинута вверх, что может привести к перенапряжению шеи. Смотрите в пол.
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