Призер Олимпийских игр заявил, что завершает свою карьеру

Лыжник Морис Манифика объявил о завершении карьеры

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Морис Манифика, который неоднократно занимал призовые места на Олимпийских играх, сказал, что завершает свою карьеру.

Фото: wikimedia.org by che is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Об этом французский лыжник написал своих социальных сетях. Он сказал, что уже достаточно покатался, участвуя во многих соревнованиях своего поколения. А также написал слова благодарности своим коллегам и тренерам, которых назвал своими друзьями.

Манифика сказал, что последняя его гонка пройдет на Кубке мира в городе Осло во время 13-ого этапа. Там пройдет мастер-класс по катанию в классическом стиле на 50 км.

Напомним, что Морис Манифик забирал бронзу на четырех Олимпийских играх в таких городах, как: Сочи, Пхёнчхан и Пекин. Он также завоевал серебро на чемпионате мира в 2015 году и еще три бронзовые медали на других ЧМ.