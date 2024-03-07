Президент Федерации лыжных гонок России заявила, что иностранные спортсмены хотели бы соревноваться с россиянами, но им не дают сказать об этом

Елена Вяльбе: «Иностранцы хотят соревноваться с россиянами, но им сказали молчать»

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Елена Вяльбе, которая занимает должность президента Федерации лыжных гонок России, сделала заявление об иностранных спортсменах. Она сказала, что у них есть желание соревноваться со спортсменами из России.

Фото: wikimedia.org is licensed under Creative Commons CC0

Согласно заявлению Вяльбе, иностранным спортсменам сказали молчать и не заявлять о своем желании. Они, возможно, и хотели бы, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях, но вынужденные подчиняться руководству своей страны и не выступать с заявлениями об этом. По словам президента ФЛГР, каждый спортсмен хочет бороться за приз с сильнейшим противником, чтобы получить больше удовольствия от победы. Но, к сожалению, даже если иностранные спортсмены коллективно выскажутся об этом, это вряд ли поможет. Поэтому спортсменам из России остается только принять это с достоинством.

Как известно, МОК категорически против участия России в Олимпиаде -2024 под флагом своей страны. Они выдвинули ряд условий, среди которых: нейтральный флаг, никакой российской символики, запрет на участие команд и запрет на участие тех спортсменов, которые выказывают поддержку СВО.

Ранее Вяльбе выступила с заявлением, что заграничные спортсмены завидуют российским спортсменам и их Спартакиаде 2024.