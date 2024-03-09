Секрет жима штанги в наклоне известен опытным бодибилдерам: вы двигаетесь под весом

Как выполнять жим штанги в наклоне

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выполняя жим штанги в наклоне, вы сможете:

Фото: flickr.com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Настроить подвижность грудной клетки и укрепить плечо.

Научит работать с тяжелым весом.

Укрепит нижнюю часть тела.

Разовьет сильную и упругую верхнюю часть тела.

Вот несколько правил о том, как правильно выполнять жим штанги в наклоне:

Начните со штанги в стойке для приседаний, расположенной примерно на средней высоте квадроцикла. Держа штангу ладонями к себе, возьмитесь за нее руками чуть шире, чем на ширине плеч. Выньте штангу из стойки и сделайте шаг или два назад от стойки. Встаньте, расставив ноги примерно на ширине бедер. Согните бедра, отведите ягодицы назад, слегка согните колени и опустите штангу чуть ниже колен, сохраняя ровную спину и прямые руки. Это ваше исходное положение. Держа корпус напряженным, а локти прижатыми к туловищу, подтяните штангу к своему животу. Сведите лопатки вместе в верхней точке подъема. Опустите штангу в исходное положение с контролем и сразу же приступайте к следующему повторению.

Секрет жима в наклоне заключается в том, что вы двигаетесь под весом, а не нажимаете на него. Поэтому выполнять его может быть легче.