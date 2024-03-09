Секрет жима штанги в наклоне известен опытным бодибилдерам: вы двигаетесь под весом

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Настроить подвижность грудной клетки и укрепить плечо.
Научит работать с тяжелым весом.
Укрепит нижнюю часть тела.
Разовьет сильную и упругую верхнюю часть тела.
Вот несколько правил о том, как правильно выполнять жим штанги в наклоне:
Начните со штанги в стойке для приседаний, расположенной примерно на средней высоте квадроцикла.
Держа штангу ладонями к себе, возьмитесь за нее руками чуть шире, чем на ширине плеч. Выньте штангу из стойки и сделайте шаг или два назад от стойки.
Встаньте, расставив ноги примерно на ширине бедер. Согните бедра, отведите ягодицы назад, слегка согните колени и опустите штангу чуть ниже колен, сохраняя ровную спину и прямые руки. Это ваше исходное положение.
Держа корпус напряженным, а локти прижатыми к туловищу, подтяните штангу к своему животу. Сведите лопатки вместе в верхней точке подъема.
Опустите штангу в исходное положение с контролем и сразу же приступайте к следующему повторению.
Секрет жима в наклоне заключается в том, что вы двигаетесь под весом, а не нажимаете на него. Поэтому выполнять его может быть легче.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.
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